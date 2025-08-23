Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este viernes 22 de agosto en el municipio de Malambo. A las 6:25 p. m., en la calle 19 con carrera 12 esquina, barrio Villa Esther, fue asesinado a bala Adán Manuel Acuña Torres, de 23 años, conocido con el alias de Adán.

Según la información recopilada por las autoridades policiales, la víctima departía en la terraza de una vivienda, consumiendo bebidas embriagantes junto a tres personas, cuando arribaron dos hombres en motocicleta. El parrillero descendió, se acercó a la víctima y sin mediar palabra abrió fuego, ocasionándole cinco impactos que le provocaron la muerte en el lugar.

Acuña Torres, natural de Zambrano, Bolívar, se encontraba en unión libre, tenía como ocupación oficios varios y contaba con antecedentes por homicidio en 2023. Además, era señalado como integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Los Costeños, donde presuntamente cumplía labores relacionadas con el sicariato y el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el crimen estaría relacionado con una disputa interna al interior de la organización, tras la pérdida de un arma de fuego y un cargamento de drogas. Versiones conocidas por las autoridades apuntan a que alias Adán había recibido amenazas de alias El Muerto, jefe de zona de la banda en el sector de El Pasito.

En el lugar se practicaron entrevistas a familiares, labores de vecindario y verificación de cámaras de seguridad, sin resultados positivos hasta el momento.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer responsabilidades y dar con los autores del homicidio.