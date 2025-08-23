Como Juan Carlos Aragón Cabezas, de 32 años y conocido con el apodo de ‘Guayabita’, fue identificado el hombre asesinado a tiros en la tarde de este viernes 22 de agosto en el corregimiento La Playa.

Recordemos que testigos señalaron a las autoridades que hacia las 2:40 p. m., dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda ubicada en la carrera 13 con calle 15, donde uno de ellos ingresó armado y disparó en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar.

Tras el ataque, los sicarios emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras la Policía acordonó el área y unidades de criminalística adelantaron la inspección técnica del cadáver.

Sobre los hechos, la autoridad comunicó que los autores del atentado llegaron hasta el domicilio de la víctima, la llamaron por su apodo y, tras una discusión, lo asesinaron.

“Inician una discusión, al parecer, por un dinero. Seguidamente uno de los victimarios esgrime su arma de fuego y la acciona en contra de su humanidad en repetidas ocasiones, luego huyen del sector”, señaló la autoridad en un breve reporte.

Por otro lado, fuentes judiciales indicaron que Aragón Cabezas trabajaba en la actualidad como mototaxista y tenía un historial delictivo con al menos seis anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por fuga de presos, hurto en menor cuantía, hurto y porte ilegal de arma de fuego. Todos los delitos registrados entre los años 2017 y 2025.