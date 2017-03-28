Tras el fallido debate de la tarde de este martes en la plenaria del Senado sobre el caso Electricaribe, el ministro de Minas, Germán Arce, le dijo a EL HERALDO que el Gobierno está preparado para defenderse de la polémica demanda interpuesta por la española Gas Natural Fenosa, GNF, contra el Estado, por el caso Electricaribe, y anotó que los intereses de la Nación 'están por encima de las discusiones por la quiebra de una empresa'.

Sobre el pleito, concretamente, el titular de la cartera energética señaló que 'es muy poco lo que se puede decir porque está en manos de tribunales internacionales. El Gobierno se ha asegurado de contratar una muy buena firma que defienda los intereses de la Nación. La demanda es una demanda contra el Estado, no contra el Gobierno, es decir, recoge las cortes, el Congreso, el Ejecutivo, las entidades territoriales, entonces el memorial es complejo porque junta entidades de distintas responsabilidades legales y las mete en una sola bolsa'.

Por ello, aseguró Arce, 'estamos preparados para defender los intereses del Estado y aquí el objetivo es resolver un problema histórico de prestación del servicio de energía en el Caribe y, ante la situación de la demanda, defender los intereses del Estado, que están por encima de las discusiones por la quiebra de una empresa'.

Al hacer un breve balance de lo que va de la intervención del cuestionado operador de energía, decretada hace cinco meses, y de la liquidación del mismo, ordenada el pasado 14 de marzo, el ministro coincidió en que 'en los tiempos que ha determinado la Superintendencia de Servicios Públicos, se hizo una toma de posesión que tenía dos meses de vigencia, máximo dos meses de prórroga. Exactamente en el mes cuarto, al no subsanarse las causales de la intervención, que son un problema de solvencia, un problema de financiero de la compañía, y la mejora en los indicadores de calidad o un plan claro de inversiones por parte de accionistas que garantizara que pudiéramos decirle a los habitantes del Caribe que en tanto tiempo se van a ver mejores indicadores de servicio, era imposible mantener la situación en la que estaba'.

Y concluyó al respecto el jefe del ente rector de las políticas mineras del país que 'obviamente es una discusión grande, compleja. Es un mercado de siete departamentos, de más de 10 millones de usuarios, entonces hay que ser muy cuidadosos en los pasos que se vienen. La declaratoria de la Superintendencia es llevar a la compañía a la fase de liquidación, que es el mecanismo a través del cual se puede armar un proceso público para poner en oferta los activos, para a a su vez permitirle la entrada a uno o varios nuevos operadores del servicio de energía en el Caribe'.