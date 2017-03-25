Lo que sigue para el proyecto de la navegabilidad del río Magdalena luego de la declaración de caducidad por parte de Cormagdalena del contrato que ganó en 2014 Navelena por $2,5 billones es, básicamente, volver a comenzar todo de nuevo, pero, según aseguró la corporación autónoma, con mejoras en la nueva APP y sin dejar de dragar el río para asegurar la navegación durante lo que resta del año, que es lo que se estima se llevará un nuevo proceso licitatorio.

Después de que Navelena, conformado en un 87% por Odebrecht y en un 13% por Valorcón, no pudiera cumplir con un cierre financiero para la obra, en medio de al menos media docena de plazos concedidos por Cormagdalena desde agosto de 2015, el ente estatal declaró el pasado jueves la caducidad del contrato y le impuso al consorcio una multa de $55.000 millones.

El contratista interpuso un recurso de reposición contra el acto administrativo que será sustentado el próximo 3 de abril, día en el que, de haber respuesta negativa e inmediata de Cormagdalena a los reparos, quedaría en firme el fallo, o bien, pudiera convocarse otra fecha para dar respuesta acerca de si se mantiene la caducidad o se decide la cesión del contrato. Escenario en el que PowerChina, interesada en la obra, pudiera entrar a jugar como reemplazo de la emproblemada y quebrada constructora brasileña.

De lo nuevo que traería la APP que quedaría lista en julio, según aseguró el director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, previa concertación con los navieros y portuarios, se cuentan mejoras en los tajamares, la zona de aproximación y zonas de giros y de fondeos.

'Entre las mejoras que trae la nueva APP se destaca la necesidad de hacer inversiones en los tajamares, que no han tenido mantenimiento en mucho tiempo; y la zona de aproximación entre los kilómetros cero y dos mar afuera ahora estará incluida; y también hay zonas de giros en que se devuelven los barcos y zonas de fondeo que deben ser incluidas igualmente', explicó Andrade.

Lo que opinan los expertos

César Lorduy, abogado y experto en temas portuarios, resaltó asuntos positivos, negativos y 'retadores' ante la decisión.

'Lo negativo es que perdimos un año y dos o tres meses por estar en unos plazos que muestran la buena intención de Cormagdalena, pero el cierre financiero no se logró; el contrato estaba siendo afectado por el caso Odebrecht y venía siendo cuestionado y eso pesaba; también se afecta el acceso al canal del puerto de Barranquilla y algunos aspectos materiales de la obra han sido criticados por la Contraloría, y está la angustia que deben sentir muchas personas relacionadas con el contrato como las interventorías, aseguradoras y otros', dijo.

Frente a los temas positivos del fallo, indicó el legista, 'se abre la puerta para que Cormagdalena pueda contratar el dragado en el canal de acceso al puerto, y si lo hace con urgencia manifiesta mucho mejor habida cuenta de que los términos para contratar se reducen; la posibilidad de que Barranquilla mejore en lo que debe ser un verdadero canal de acceso como se lo merece la ciudad'.

Y acerca de los 'retadores', destacó 'la posibilidad de que el nuevo contrato se pueda realizar antes de 10 o 12 meses', como lo anunció Cormagdalena.

A su vez, el director de Asoportuaria, Alfredo Carbonell, coincidió en que 'en mi opinión, Cormagdalena está cumpliendo con su deber está haciendo lo que le corresponde, actuando dentro del marco de la ley, teniendo en cuenta que Navelena no cumplió con el cierre financiero y actúa además de acuerdo a los plazos'.

El próximo lunes 3 de abril, Navelena deberá sustentar el recurso de reposición que interpuso ante el fallo que declaró la caducidad y la entidad deberá resolver, puede ser ese mismo día o en una fecha cercana, los argumentos del consorcio.

Interventoría: 38 concesiones

En Audiencia celebrada ayer en Bogotá, Cormagdalena adjudicó, las interventorías administrativas, financieras, técnicas, jurídicas y contables, de 38 concesiones portuarias presentes en el río Magdalena.

El valor total de los contratos es de $900 millones, serán ejecutados por tres grupos: Consorcio Puerto - 17 a cargo de 12 concesión en Barranquilla; Consorcio Intersa S.A que ejecutará la interventoría de 13 concesiones en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, y Consorcio Puertos que hará lo propio con 13 concesiones ubicadas en el Magdalena Medio, principalmente en Barrancabermeja y Magangué.

El plazo de ejecución es de 6 meses y el objetivo es reforzar la adecuada vigilancia y ejecución de las concesiones portuarias.