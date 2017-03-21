Las autoridades dieron a conocer este martes los precios autorizados de las 52 cafeterías del estadio Metropolitano para el juego de fútbol entre las selecciones de Colombia y Bolivia que se llevará acabo el jueves a partir del as 3:30 p.m.

La Secretaría de Gobierno Distrital, la Oficina de Inspecciones y Comisarías de Familia y su organismo destinado a la protección del consumidor, concertaron la lista que deberán manejar las cafeterías dentro del ‘Coloso de la Ciudadela’.

El Secretario de Gobierno del Distrito, Clemente Fajardo, aseguró que los precios de los productos que se expenderán al público se mantuvieron en un 90% con relación a lo concertado anteriormente para el partido que la selección Colombia jugó con Chile, en noviembre del año pasado.

El jefe de Inspecciones, Ricardo Cantillo Mendoza, señaló que todas las cafeterías tienen la obligación de fijar la lista de precios en un lugar visible al público, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto del Consumidor o Ley 1480 de 2011. 'Los dueños o administradores de las mismas no pueden vender productos por encima de los precios estipulados, de no hacerlo serán sancionados con el cierre inmediato del establecimiento', indicó Cantillo.

Se espera que para esta tarde el Distrito expida un decreto que de vía libre a la venta de bebidas embriagantes al interior del estadio. Hecho que prohíbe el código de Policía en el artículo 140, numeral 7.