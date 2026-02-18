La Alcaldía de Barranquilla informó este miércoles, a pocas horas del duelo entre Junior y América de Cali, que se adelantó un riguroso plan de mantenimiento y protección del estadio Romelio Martínez, escenario que fue utilizado para importantes espectáculos del Carnaval 2026.

El Distrito, manifestó que el “gramado se encuentra en óptimas condiciones para recibir el partido de esta noche entre Junior y América de Cali, a partir de las 7:30 p.m., por la séptima jornada de la Liga, garantizando un escenario seguro y de calidad tanto para los jugadores como para los aficionados”.

El Distrito destacó que “el cuidado del gramado es una prioridad para la Administración del alcalde Alejandro Char, por lo que se implementa un proceso técnico integral que inicia previo al montaje de cualquier estructura. Antes de las actividades se realizan cortes al césped, fertilización foliar y riego, garantizando que la grama se encuentre en óptimas condiciones”.

En esa misma línea, se resaltó que se ejecutan riegos adicionales con el apoyo de un carrotanque equipado con una boquilla especial tipo rocío, que permite humectar uniformemente toda la cancha.

“Las estibas utilizadas son traslúcidas, lo que facilita la penetración de la luz solar y el agua, además de permitir la transpiración del gramado, reduciendo el riesgo de afectaciones”, apuntó la Secretaría de Recreación y Deportes.

Como medida preventiva adicional, la protección con estibas se extiende un metro antes del inicio del gramado natural, asegurando una cobertura total del terreno: “Una vez finaliza el montaje, el equipo técnico continúa con riegos periódicos y revisiones permanentes por parte de personal especializado”.

Según el informe, tras culminar el último espectáculo, inició inmediatamente el proceso de desmonte, que incluyó aseo general, levantamiento de estibas, cepillado del gramado, corte, riego y fertilización: “acciones orientadas a acelerar la recuperación del césped y mantener el escenario en condiciones óptimas para la práctica deportiva”.