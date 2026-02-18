La empresa Triple A informó que a esta hora continúa adelantando labores de reparación en los dos frentes de trabajo habilitados para atender las afectaciones registradas en la mañana de este 18 de febrero en el municipio de Puerto Colombia.

En el frente número uno, correspondiente a la línea de conducción de 400 milímetros que transporta el agua desde Salgar hacia Puerto Colombia, se mantienen las actividades de preparación del área intervenida, así como trabajos de demolición y excavación para avanzar con la reparación.

Asimismo en el frente de trabajo número dos, donde se registró daño en una tubería de 12 pulgadas, se desarrollan labores de excavación y corte de la tubería para proceder con la intervención técnica.

La empresa señaló que se mantiene la suspensión temporal del servicio en los sectores previamente informados y que, una vez culminen las labores en ambos frentes, se retomará el bombeo de manera gradual hacia las zonas afectadas.

