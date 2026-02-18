Tras la convocatoria realizada por el presidente de la República, Gustavo Petro, las Juntas Directivas de algunas de las principales centrales obreras y organizaciones sindicales como la CUT, Adea, Usde y Adeba, convocaron este miércoles para un plantón en el centro de Barranquilla, en defensa del denominado salario mínimo vital.

El llamado está dirigido al magisterio del departamento del Atlántico, Distrito y municipios certificados, como Soledad y Malambo, a participar del plantón. El punto de encuentro será el Centro Cívico, en la carrera 45 con calle 38, desde la 9:00 de la mañana.

“Defender el salario mínimo vital no es solo una discusión económica; es una discusión política y ética sobre la dignidad que como trabajadores y trabajadoras hemos reclamado a lo largo de nuestras luchas”, manifiesta el comunicado conjunto en el que además señalan que “unidos con determinación y conciencia de clase, saldremos a las calles a defender la vida y la justicia social y, a decirle a quienes profundizan las brechas sociales, que sin titubeos reclamaremos lo que manda la Constitución Política de Colombia”, apuntan los convocantes.

Voces de los convocantes

José Ignacio Jiménez, Presidente de la Asociación de Educadores Distritales, apuntó a la idea de las concentraciones: “Bueno, el día de mañana tenemos una convocatoria nacional, pero en el caso de Barranquilla, a partir de las 9:00 de la mañana, vamos a estar en el Centro Cívico, en este gran plantón, dándole un mensaje de solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Hoy pretenden los altos magistrados tumbar un decreto donde el presidente sacó un salario vital, donde hay un aumento significativo para que el pueblo tenga unos mayores ingresos, tenga unas mayores formas de adquirir más bienes, pero vemos que ellos hoy se niegan a que el trabajador y trabajadora colombiana pueda tener esos ingresos. ¿Por qué ir a nivel del centro cívico? Porque ahí es donde están los magistrados que toman estas decisiones".

Henry Gordon, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Atlántico, detalló la la programación para el plantón: “Es una concentración que se va a realizar ahí en el Centro Cívico. Esta convocatoria se hace con base a un apoyo rotundo al salario mínimo vital, que hoy en día se encuentra, digamos, ya casi culminado, teniendo en cuenta de que hubo una mesa de concertación a nivel nacional y parece ser que hubo algunos acuerdos con las organizaciones sindicales, sociales y con algunos gremios, el único gremio que no apoyó o que no estuvo de acuerdo con el salario mínimo vital en los 23.7% fue Fenalco. En ese sentido, nosotros mañana vamos a salir a las calles en todas las capitales de Colombia, porque es un llamado nacional y vamos a respaldar totalmente este decreto y el salario mínimo vital que el Gobierno del Cambio había adoptado en principio".

Finalmente, Marinelda Salas, directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) expresó que la concentración “es consecuente con lo que hemos venido defendiendo de las reformas de este gobierno y hoy pues nos convoca el tema del salario mínimo, que seguimos defendiendo como clase trabajadora, un llamado a la comunidad, este no es un problema de los maestros, de las maestras y solo de los trabajadores, sino que también nuestras comunidades educativas, de las que hacen parte los padres de familia, que muchos hoy se han beneficiado del salario mínimo, muchos serán beneficiados de las reformas como la pensional, como la laboral, que ha venido devolviendo derechos, devolviendo reivindicaciones y que hoy obviamente tenemos que rechazar a quienes tienen demandado al salario mínimo, aquellos que se han opuesto a las reformas y que con ello acentúan las brechas de las iniquidades sociales en este país”.

Contexto de las marchas

En las últimas semanas, la polémica en torno el decreto para el salario mínimo ha protagonizado un choque entre el ejecutivo y las altas cortes. A finales de 2025, el presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23.7%, elevando el salario a dos millones de pesos (incluyendo subsidio para transporte), una cifra que superó ampliamente la inflación del 5.1% de 2025.

Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente este decreto el pasado 12 de febrero. El tribunal argumentó que el Gobierno no justificó técnicamente el alza según los parámetros de la Ley 278 de 1996, centrando su defensa casi exclusivamente en el concepto de “salario mínimo vital” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desplazando los criterios de productividad y metas de inflación.

Ante esto, Petro ha respondido con un llamado a la movilización en las plazas públicas para este jueves 19 de febrero.

El mandatario busca convertir el debate técnico en una causa popular, argumentando que los tribunales están defendiendo los intereses de las, llamadas por él, “élites” sobre la dignidad de los trabajadores.