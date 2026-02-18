La empresa Air-e Intervenida continúa desplegando acciones estratégicas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira para contrarrestar el hurto de energía, como parte de los planes orientados a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

Durante la última semana, en articulación con autoridades locales, la compañía detectó cinco nuevos casos en los municipios de Puerto Colombia, Ciénaga y Santa Marta. Las irregularidades identificadas están relacionadas con líneas directas por fuera de la medida, conexiones ilegales y manipulación de medidores.

El primer caso se registró en un conjunto residencial del sector Altos de Pradomar, en Puerto Colombia, donde se evidenció una línea directa instalada para evadir el pago real del consumo de energía.

En Santa Marta, en el sector de El Trébol, fue encontrada una conexión irregular en el medidor de un establecimiento comercial. Asimismo, en el barrio Martinete, también en la capital del Magdalena, se detectó una anomalía en una peluquería del sector.

En el municipio de Ciénaga, las acciones permitieron identificar una línea directa por fuera de la medida en una vivienda donde funcionan ventas de comidas rápidas, ubicada en el barrio La Victoria. De igual forma, en el sector comercial de La Central, se halló otra conexión directa ilegal.

La empresa reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de control en la región con el objetivo de proteger la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más seguro y confiable para todos los usuarios.

