El grupo de las ‘Quilleras Líderes’, una asociación de mujeres impulsadas por la primera dama del Distrito, Katia Nule, se tomarán por segundo año consecutivo el Carnaval del Suroccidente.

La idea de la iniciativa es poder demostrar que en estos espacios culturales también se baila con propósito, liderazgo y transformación social.

“Este sábado 7 de febrero, su presencia vuelve a marcar un hito, esta vez acompañadas, por primera vez, por las mujeres huerteras de los parques productivos del proyecto EcoRazón, quienes se suman a esta gran puesta en escena cargada de simbolismo y orgullo barranquillero”, apuntó la Alcaldía.

Claudia Escorcia Escalante, quillera del barrio Villanueva, expresa su emoción al hacer parte de esta fiesta: “Gracias a la primera dama, a la Gerencia de Desarrollo Social y a los coreógrafos por esta maravillosa iniciativa cultural. Me sentí como en familia. En esos momentos de ensayo disfrutamos y le dimos rienda suelta a nuestra salud mental; ¡eso es lo mejor y lo primordial!”.

Por su parte, Gris Betancur, del barrio El Bosque, asegura: “Para mí ha sido una experiencia bonita y divertida, que atesoro, y que me ha brindado el espacio para interactuar más con mis compañeras, coordinadoras y profesores de baile. Sobre todo, valoro la experiencia que tuve el año pasado de poder bailar en esta comparsa, representando con orgullo y mucha felicidad que somos quilleras, voceras de la Alcaldía y líderes en nuestras comunidades”.

En total, 30 mujeres, entre ‘Quilleras Líderes’ y huerteras, participarán en el desfile representando a la Alcaldía de Barranquilla. La comparsa presentará un mix de ritmos caribeños que conecta tradición y contemporaneidad, al son de Beéle y Shakira, con fusiones de son corrido y champeta urbana; una propuesta musical que refleja la diversidad, la fuerza y la identidad de la mujer barranquillera.

La coreografía estuvo a cargo del reconocido bailarín y coreógrafo Braulio Simarra, con el apoyo de Dina Polo como asistente coreográfica, logrando una puesta en escena vibrante, poderosa y llena de energía.

El vestuario, diseñado y confeccionado por el emprendimiento PaulyCol, acompaña esta narrativa de empoderamiento, resaltando la alegría del Carnaval y el espíritu de mujeres que trabajan, lideran y transforman sus comunidades desde distintos frentes: el liderazgo social, el voluntariado y la sostenibilidad.

Además, se destaca la participación de las mujeres formadas en los cursos ‘De la mano con la primera’, quienes son las encargadas de embellecer a las participantes a través de las técnicas aprendidas en las formaciones de maquillaje y peinado.