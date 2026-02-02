La Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas ante las intensas lluvias que se vienen registrando en la ciudad desde este domingo, como consecuencia del desplazamiento de un frente frío por el continente.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), este fenómeno está generando abundante nubosidad y precipitaciones continuas que podrían prolongarse hasta el próximo miércoles.

La administración distrital advirtió que la persistencia de las lluvias incrementa el riesgo de situaciones como inundaciones, deslizamientos de tierra y otras emergencias, especialmente en zonas vulnerables de la ciudad.

Ante este panorama, la oficina de Gestión de riesgo del distrito mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de los puntos críticos previamente identificados, con el fin de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Asimismo, la Alcaldía reiteró una serie de recomendaciones a la comunidad, entre ellas evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, no arrojar basura a canales, arroyos o desagües, estar atentos a señales de inestabilidad del terreno, asegurar objetos y estructuras externas, y abstenerse de cruzar corrientes de agua.

Finalmente, la administración distrital recordó que cualquier situación de emergencia debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencias 123, e insistió en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

