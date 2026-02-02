Como parte de las acciones encaminadas a la transformación digital en la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla habilitó cerca de 1.900 cupos para los cursos virtuales gratuitos de los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN) 2026.

La iniciativa, liderada por el alcalde Alejandro Char, está dirigida para personas desde los 14 años en adelante, con el objetivo de promover el acceso a la tecnología y la innovación y el fortalecimiento de las habilidades de los ciudadanos en estas áreas.

Dentro de la oferta de formación se encuentra disponible el programa de Robótica para niños y niñas desde los 9 años. Este programa está diseñado para incentivar el pensamiento lógico, la creatividad y la innovación desde edades tempranas.

Al respecto, Claudia Vargas López, gerente de las TIC, confirmó que los cursos serán impartidos por un equipo de formadores especializados, comprometidos con acompañar a la comunidad en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de competencias clave para un mundo cada vez más digital.

“Aquí impulsamos la formación tecnológica, de innovación y competencias digitales, acercando el conocimiento a todos los sectores de la ciudad. Nuestra oferta educativa va dirigida a niños, jóvenes, adultos, estudiantes, emprendedores y todo aquel que quiera aprender y prepararse para el mundo digital”.

De esta manera, las personas interesadas en estos cursos de formación podrán inscribirse hasta agotar los cupos disponibles o hasta el 13 de febrero, lo que ocurra primero, a través del enlace https://acortar.link/7kJOxf

Algunos de los cursos disponibles serán los siguientes:

Curso Básico de IA Generativa

Excel Básico

Marketing Digital

Herramientas Ofimáticas

Alfabetización Digital

Desarrollo Web Nivel 1

Inicios de la Programación

Fundamentos del Community Manager

Ilustrador Nivel 1

Fotografía Nivel 1

Creación de Personajes en 2D

Robótica Arduino

Robótica Microbits.

A tener en cuenta

La administración distrital informó que habrá cobertura especial en todos los sectores de la ciudad para los cursos, por tal motivo, se tienen disponibles las siguientes sedes:

CATIN Las Nieves – carrera 19 con calle 24, parque Las Nieves.

CATIN La Paz – carrera 13 #100 – 75, La Paz.

CATIN Despertar del Sur – carrera 3B #52B – 28, IED Despertar del Sur, Las Américas.

CATIN Inocencio Chincá – calle 53D #21B – 181, IED Inocencio Chincá, San Isidro.

CATIN Unibarranquilla – plaza de la Paz – carrera 45 No. 48 – 31.

CATIN Pestalozzi – carrera 60 #68 – 108, IED Pestalozzi, Bellavista.