La Procuraduría General de la Nación aseguró este sábado que está “garantizada” la atención médica y el alojamiento para usuarios de la Nueva EPS que fueron trasladados de la isla de San Andrés a Barranquilla debido a la complejidad de su estado de salud.

Lea: Gobierno analizará alcances de solución empresarial ante crisis de la empresa Air-e

Según indicó el Ministerio Público en un comunicado, una serie de acciones preventivas permitió garantizar a los pacientes la prestación ininterrumpida de sus tratamientos de alta complejidad, así como condiciones adecuadas de alojamiento y transporte en el Hotel Fontamar.

“En mesa de trabajo con la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, el ente de control reiteró la obligación de garantizar sin interrupción los tratamientos, así como condiciones dignas de alojamiento y transporte para pacientes y acompañantes”, señaló la Procuraduría.

Lea: ‘Puntos Violetas Seguros’: la estrategia de la Gobernación que busca reducir la violencia de género en el Atlántico

La Nueva EPS explicó que la situación se originó por “razones administrativas” y validó caso por caso para asegurar la prestación de los servicios, según el ente disciplinario.

Pexels

Por su parte, la Procuraduría visitó el hotel donde se hospedarán los pacientes que fueron trasladados a Barranquilla desde San Andrés. Además, verificó que la EPS se comprometiera a no desalojar a los usuarios, demostrando que cuenta con autorizaciones vigentes para continuar con el hospedaje y traslados.

Lea: Estos son los argumentos del Consejo de Estado para declarar improcedente la tutela del Invías sobre la valorización

De esta manera, la Nueva EPS garantiza la continuidad de la atención en procedimientos como radioterapia y quimioterapia.

“El Ministerio Público reafirmó su compromiso de velar por el goce efectivo de los derechos fundamentales, propiciar escenarios de diálogo entre las entidades y la ciudadanía, y prevenir vulneraciones a la salud y dignidad de los pacientes”, destacó el ente.