En el marco de la estrategia “Semana Santa Segura”, la Policía Nacional adelanta operativos de registro y control en el sector de El Boliche, ubicado en el centro de Barranquilla, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar la convivencia ciudadana durante esta temporada de alta movilidad de personas.

Las acciones están enfocadas en prevenir delitos como el hurto en sus diferentes modalidades, el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas. Para ello, uniformados realizan verificación de antecedentes a ciudadanos, controles a vehículos particulares y de servicio público, inspección a motocicletas y patrullajes preventivos en zonas de alta afluencia comercial.

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Asimismo, los operativos incluyen visitas a establecimientos abiertos al público, donde se revisa el cumplimiento de la normativa vigente y se promueven acciones preventivas que permitan reducir los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos.

Estas intervenciones hacen parte de la ofensiva institucional contra el crimen, que busca aumentar la presencia policial en sectores estratégicos de la ciudad, especialmente en puntos donde se registra una importante actividad económica y circulación de ciudadanos.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que durante la Semana Santa la institución mantendrá desplegadas todas sus capacidades operativas, con el fin de intensificar los controles en zonas priorizadas y brindar tranquilidad a residentes y visitantes.

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El oficial también hizo un llamado a la ciudadanía para que acate las recomendaciones de las autoridades y se vincule a los esfuerzos por la seguridad, denunciando oportunamente cualquier hecho sospechoso.

La Policía Nacional reiteró la invitación a la comunidad para reportar cualquier situación delictiva a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, recordando que estos canales garantizan absoluta reserva.