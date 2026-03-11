Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema de alcantarillado y la adecuada conducción de las aguas residuales, la empresa Aqualia realizó un proceso de optimización en la estación de bombeo del municipio de Fundación, Magdalena, como parte del plan de mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

Estas labores contemplaron la limpieza del pozo húmedo, una actividad clave para retirar sedimentos y materiales sólidos que se acumulan con el tiempo y que pueden afectar la eficiencia del sistema.

Posteriormente, se instaló un nuevo equipo de bombeo de mayor capacidad y eficiencia, que permite mejorar la impulsión de las aguas residuales hacia la laguna de oxidación, donde se adelantan los procesos de tratamiento.

De acuerdo con Jolusima Urdaneta, Jefe de Servicio de Aqualia en Magdalena, este tipo de intervenciones hacen parte de las acciones técnicas permanentes orientadas a preservar la confiabilidad de la infraestructura sanitaria y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema.

“Estas labores nos permiten optimizar el desempeño de la estación de bombeo y garantizar que las aguas residuales sean conducidas de manera eficiente hasta la laguna de oxidación, donde se desarrollan los procesos de tratamiento establecidos”, explicó.

Puso de presente que: “los trabajos se ejecutaron bajo estrictos protocolos de seguridad y salud en el trabajo, que incluyeron análisis previo de las actividades, monitoreo permanente de gases y verificación de las condiciones operativas, con el fin de proteger al personal durante la ejecución de la intervención”.

De esta manera, la empresa reafirmó su compromiso con seguir fortaleciendo la operación del sistema de saneamiento en el municipio, contribuyendo a la protección del entorno y al funcionamiento eficiente de la infraestructura de alcantarillado en Fundación.