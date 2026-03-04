Como parte de las acciones para reforzar el cumplimiento de la normativa en el sector salud, la Secretaría de Salud de Soledad adelantó un operativo conjunto que dejó como resultado el cierre de diez Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que funcionaban sin ajustarse a los requisitos legales.

El procedimiento se realizó en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional de Colombia y la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, atendiendo lineamientos impartidos por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez. La administración municipal reiteró que estas medidas buscan salvaguardar la salud pública y asegurar que la atención ofrecida a los ciudadanos cumpla con los estándares establecidos.

Lea también: Megaestación El Bosque tendrá capacidad para 180 uniformados

Durante las visitas de inspección, vigilancia y control, las autoridades detectaron que varios de los establecimientos intervenidos prestaban servicios de odontología, realizaban exámenes de laboratorio clínico y comercializaban productos naturistas sin contar con la habilitación exigida por la normativa vigente.

El secretario de Salud, Edison Barrera, enfatizó que la administración no dará margen a prácticas irregulares.

Lea también: Atlántico hace seguimiento a 138.977 mujeres en edad fértil para prevenir muertes maternas

“Nuestra prioridad es que la comunidad acceda a servicios de salud seguros y de calidad. No podemos permitir que la informalidad ponga en riesgo la vida de los soledeños”, afirmó.

Según el balance oficial, entre 2024 y lo corrido de 2025 se han clausurado 82 IPS en el municipio por incumplir las condiciones legales para su funcionamiento, en operativos realizados con el acompañamiento de la autoridad sanitaria departamental.

Lea tatmbién: Despliegan más de 35 mil uniformados en el Caribe para jornada electoral de este domingo

Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique que los centros médicos a los que asiste estén debidamente habilitados y reporte ante las autoridades cualquier posible irregularidad.