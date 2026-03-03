En el marco del Plan Democracia, como se ha denominado la estrategia integral con la que se busca garantizar el normal desarrollo de las elecciones legislativas y de consultas del próximo domingo 8 de marzo en todo el país, el mayor general Juan Carlos Correa, inspector general de las Fuerzas Militares confirmó este martes desde Barranquilla la presencia de más de 35 mil uniformados para velar por la seguridad durante los comicios en la región Caribe.

“En esta región hemos desplegado más de 35 mil hombres y mujeres; además tenemos un dispositivo con 15 aeronaves de diferente tipo y más de 30 elementos fluviales y navales que dan la garantía para que se desarrollen los comicios”, declaró.

En ese sentido, expuso que: “hay un censo de 10 millones de personas de censo electoral en el Caribe, en casi 266 municipios. Por este motivo, hemos analizado las capacidades diferenciales que se requieren en cada territorio y de inteligencia que tenemos para poder hacer un despliegue efectivo”.

Correa mencionó enfatizó en la importancia de los operativos contra el fraude electoral. “Este es uno de los flagelos que más representa amenazas en los territorios, entonces le pedimos a cualquier ciudadano que vea o tenga pruebas de algún tipo de delito para que denuncie a través de la línea 157 y tomar acción de inmediato”.

Puso de presente que: “la ciudadanía tiene a disposición la línea 147 para denunciar delitos de extorsión y secuestro. La seguridad de Colombia y de las elecciones es un compromiso de todos”.

Por otro lado, el mayor general recalcó que en todo el país habrá un despliegue total de 360 mil miembros de la fuerza pública.

Otros operativos

La Fuerza Aeroespacial Colombiana anunció operativos para el despliegue aéreo de integrantes de la Fuerza Pública, que reforzarán la seguridad en la jornada de votaciones de este fin de semana.

Este despliegue operacional, se realiza desde el Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM en Bogotá hacia diferentes regiones del país, a través de aeronaves Boeing 737-700, C-40 y C-130 Hércules y en el marco del Plan Democracia 2026 del Sector Defensa.

Las tripulaciones de estas aeronaves, al día de hoy han transportado más de 2.600 uniformados y 142 toneladas de equipamiento, requerido por el personal para brindar seguridad en los comicios electorales en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, Rionegro, Arauca, Villavicencio, Leticia, Caucasia Cúcuta, Tumaco, Valledupar; entre otras.

El personal transportado, tiene la misión de cubrir los puestos de votación y la seguridad periférica local, de acuerdo con la doctrina y capacidades diferenciales de cada Fuerza.

De igual manera, habrá patrullajes aéreos en helicópteros tipo Bell 212, UH-60 y Ranger, que se sumarán a los operativos de control terrestre que realizarán las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en diferentes puntos de Bogotá.