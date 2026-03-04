Desde hace más de una semana, en Barranquilla ha rondado la cigüeña jaribú, una de las aves acuáticas más grandes de América. En estos días ha sido vista en la Vía 40 y cerca al sector de la Aduana, luego de haber arribado en Alameda del Río y en otros barrios como Villas de San Pablo y Los Ángeles II.

Frente a su presencia continua, la Corporación Autónoma del Atlántico (CRA), Barranquilla Verde, expertos de la Universidad del Atlántico y el Zoológico de Barranquilla realizaron el primer comité para establecer los pasos a seguir con este individuo y salvaguardar su vida.

Durante la reunión, los encargados evaluaron las hipótesis de su llegada. Y se llegó a la teoría de que el ave habría estado en cautiverio.

“Ya van 11 días desde que apareció, y ese comportamiento de permitir el contacto con la gente nos puede estar indicando que posiblemente el animal pudo haber estado en cautiverio anteriormente”, explicó Joe García, biólogo de la CRA a EL HERALDO.

Hasta el momento, no se evalúa capturarla, puesto que, según lo conversado, podría afectar al animal.

“Dentro de las recomendaciones importantes que se dieron en el comité por los expertos está que cualquier intento de hacer una recaptura para posteriormente reubicarlo debe hacerse bajo todos los lineamientos técnicos, porque no es fácil. No es fácil generar esfuerzos de captura, pues podríamos terminar afectando al espécimen que queremos proteger”, aseveró García.

De esta forma, decidieron que continuarán con el monitoreo y que la próxima semana tendrían otro comité para estudiar la posible captura y, posteriormente, su reubicación.

Asimismo, plantearon continuar informando a las personas para que no alimenten a la cigüeña. Esta ave, luego de todos estos días, sigue alimentándose sin inconveniente alguno, lo que reafirma que se encuentra en muy buen estado de salud.