La empresa Air-e informó que ejecutará trabajos eléctricos en varios sectores del Atlántico para este jueves.

En ese sentido, el personal técnico desarrollará obras en un sector de Soledad 2000, en la calle 45 con la carrera 11B.

Por este motivo, habrá suspensión del servicio de energía entre las 9:10 de la mañana las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio El Pradito de Luruaco se cambiará un poste de baja tensión en la calle 19 con la carrera 22A, en el horario de 8:30 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Adicionalmente, se adecuará un poste en la carrera 7 con la calle 4, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, entre la 1:00 de la tarde y las 4:00 de la tarde.

Para el caso de las localidades de Pendales, Los Límites y La Puntica, en zona rural de Luruaco, se suspenderá el suministro de energía para el desarrollo de labores de poda de ramas de árboles cercanas a las redes eléctricas, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La compañía indicó que una vez se completen los trabajos se procederá con la restauración gradual del servicio en los diferentes sectores afectados.

Además, invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.

Finalmente, un llamado de tranquilidad y paciencia a todos los usuarios durante el desarrollo de los trabajos en los diferentes sectores del departamento.