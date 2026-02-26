Con el fin de mejorar el flujo de agua y prevenir inundaciones en la zona, la Alcaldía de Soledad emprendió labores de retiro de sedimentos y despeje de los canales de drenaje de aguas lluvias en la calle 30, frente al Hospital Universidad del Norte.

Estas acciones, que se realizan a través de la Secretaría de Obras Públicas, incluyen retiro, despeje de obstrucción y saneamiento de canales de desagües, con el fin de facilitar su posterior limpieza por parte de las entidades encargadas de su mantenimiento.

Es importante anotar que con estas obras preventivas se retiran sedimentos, material vegetal, residuos ordinarios, escombros y residuos voluminosos, logrando despejar la sección útil, mediante trabajos de mantenimiento evitando los taponamientos constantes que impiden el flujo de aguas en los canales de la calle 30.

Lo anterior, son medidas adoptadas ante de las lluvias torrenciales por las que atraviesa el municipio todos los años.

Luis Alberto Serrano, habitante del municipio, invitó a la comunidad a colaborar y no arrojar basuras a los arroyos, ya que la basura de otros barrios termina afectando la zona.

“La Alcaldía limpia, pero necesitamos que la gente colabore”, manifestó el residente y mostró su apoyo a las labores que se emprenden.

Por su parte, Jairo Galeano, vendedor ambulante del sector, manifestó que “es una labor buena esta limpieza, porque antes perjudicaba mucho las ventas y en tiempos de lluvias pasaban trabajo (los ciudadanos) para cruzar hacia el hospital”.

Asimismo, envió un mensaje a la comunidad para que sean más limpios y cultos para cuidar la ciudad.

“En estas operaciones se destaca la importancia de la responsabilidad de la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval, con la prevención de emergencias el cuidado del medio ambiente, buscando además mantener las condiciones de la vía, prevenir situaciones de riesgo y garantizar el flujo vehicular en la zona al momento de presentarse las lluvias”, informaron en el comunicado emitido.