La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una advertencia especial ante el fortalecimiento de las condiciones meteomarinas en el litoral Caribe del país.

La entidad informó que un sistema frontal estacionario permanece activo sobre el centro y occidente del mar Caribe, alterando el comportamiento habitual de los vientos y el oleaje.

🚨Alerta meteomarina🚨

Atención en San Andrés y Providencia y zonas costeras de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas y Turbo. Se prevé el periodo más fuerte entre 26–27 de febrero, con posible continuidad el fin de semana.

Aunque este tipo de fenómenos es frecuente en los primeros meses del año, su intensidad actual ha llevado a reforzar los llamados de prevención, especialmente porque los días más complejos están previstos para el jueves 26 y viernes 27 de febrero, con posibilidad de que las condiciones se extiendan durante el fin de semana.

De acuerdo con el reporte oficial, los vientos del noreste se han intensificado y alcanzan velocidades entre 37 y 55 kilómetros por hora. Este aumento responde a la interacción entre sistemas de alta presión subtropical y áreas de baja presión en la región marítima colombiana, lo que acelera el flujo de aire hacia el suroccidente del Caribe.

El resultado es un mar más inestable, con oleaje que oscila entre 2,0 y 3,5 metros, e incluso valores superiores en puntos específicos. Estas alturas son suficientes para afectar embarcaciones menores, complicar maniobras portuarias y obligar a restringir actividades turísticas, deportivas y recreativas en el mar.

La advertencia está dirigida a comunidades costeras e insulares como San Andrés, Providencia, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas y Turbo.

En estas zonas se prevé mar de fondo, corrientes de resaca y rompientes más intensas. Las operaciones de pesca artesanal, transporte marítimo de pasajeros y rutas hacia islas y cayos podrían verse afectadas.

El análisis técnico del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe indica que el Caribe occidental concentra el mayor gradiente de presión. Frente a los litorales de Córdoba, Sucre y el Golfo de Urabá se registran núcleos de oleaje cercanos a los 3 metros, mientras que en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta las olas podrían ubicarse entre 2 y 2,5 metros.

Además del oleaje, el frente estacionario podría generar precipitaciones intermitentes en sectores del sur del Caribe, principalmente en Córdoba, Sucre y zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

🚨Alerta meteomarina🚨Pacífico colombiano (24–26 feb) 🌊🌬️

Se prevén vientos fuertes y oleaje elevado, con riesgo para embarcaciones menores y pesca artesanal (especial atención en mar abierto).



La Autoridad Marítima pidió a pescadores, operadores turísticos y ciudadanía en general seguir las instrucciones de las capitanías de puerto y evaluar la conveniencia de posponer actividades náuticas durante los días de mayor intensidad.