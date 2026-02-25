Cuando la temporada de La Niña en Colombia marcaba su inicio con torrenciales aguaceros, empezaba la verdadera odisea para miles de familias soledeñas que colindan con el arroyo El Platanal.

Los barrios Terranova, Villa del Carmen I y II, Villa Carla, Villa Valentina, Bello Horizonte, Altos de la Metro y Los Loteros del municipio de Soledad enfrentaban altas inundaciones provocadas por el desborde del arroyo. Tales emergencias solían generarles pérdidas materiales y acentuaban la falta de una calidad de vida.

Le puede interesar: Atlántico en alerta electoral: MOE advierte riesgo extremo por violencia en Barranquilla

El año anterior, Lizbeth Margarita Pozo tuvo que mudarse del sector Villa del Carmen I para tener bienestar: “se inundaba todito. Se me llenaba la casa; el agua llegaba y se expandía dentro de mi hogar”.

Actualmente vive en el sector Terranova, en donde aseguró tener una mejor vida debido a que las obras de canalización del arroyo, a la altura de ese sector, ya se encuentran completadas.

Por otra parte, vivir al lado de un afluente ha sido un reto. Así lo manifestó el joven residente Johan Arias, quien afirmó que antes solían presentarse deslizamientos de tierra en la zona que está al borde del arroyo, los malos olores eran más fuertes, y la presencia de basuras era constante.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

“Pero con las obras que hicieron ahora, la situación ha mejorado mucho. Antes pasaban muchas personas de la calle y dejaban cosas tiradas. El arroyo traía mucha basura y generaba malos olores. Ahora la calidad de vida es mejor”, explicó Arias.

Sin embargo, otras personas de la comunidad, como Rita Martínez, consideran que los trabajos han traído más dificultades para el sector, ya que casas como la de ella “se han rajado” por la vibración de las maquinarias.

Detalles de la obra

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) anunció que este proyecto de control hídrico avanza hacia su culminación al presentar un 95 % de ejecución. Con esta obra esperan transformar la calidad de vida de miles de familias históricamente afectadas durante las temporadas de lluvia.

La intervención contempla 2.536 metros lineales canalizados, de los cuales 2.004 metros corresponden al canal principal, construido en concreto reforzado para optimizar su capacidad de conducción hidráulica.

Además: Nuevo frente frío se debilita y en los próximos días se alejaría del país: Ideam

A ello se suman 532 metros adicionales en tres afluentes estratégicos (180, 232 y 120 metros), que fortalecen el sistema de drenaje urbano y reducen significativamente los puntos críticos de acumulación de aguas.

El director general de la C.R.A, Jesús León Insignares, señaló que la infraestructura fue diseñada con criterios técnicos que garantizan su durabilidad y eficiencia hidráulica.

“El canal principal en concreto reforzado mejora sustancialmente la capacidad de conducción del agua y fortalece la resiliencia del municipio frente a eventos de alta pluviosidad. Con esta intervención seguimos consolidando un sistema hídrico más seguro y ordenado”, dijo.

La entidad indicó que la canalización del arroyo El Platanal hace parte de sus acciones estratégicas orientadas a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Finalmente, notificaron que en septiembre será puesta al servicio de la comunidad, para que el municipio cuente, no solo con una infraestructura hidráulica fortalece, sino también con un “símbolo de transformación y esperanza para sus habitantes”.