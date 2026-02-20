Con el fin de proteger el bienestar de los auxiliares de la policía que serán trasladados al departamento del Tolima, la Regional de Aseguramiento en Salud Número 8 y la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, junto con la Secretaría de Salud de Soledad, realizaron una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla.

“Por parte de la Secretaría de Salud de Soledad se sigue trabajando con el plan de contingencia de Fiebre Amarilla, por eso, estamos vacunando a todos los auxiliares de la Policía que van a ser trasladado al municipio de Tolima que en este 2026 está considerada zona en alto riesgo por el número de contagios registrados” afirmó Aura Caraballo, coordinadora del PAI de Soledad.

La jornada tuvo como objetivo garantizar la protección y el bienestar del talento humano que cumplirá funciones en territorios con riesgo epidemiológico, fortaleciendo así las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.

Durante la actividad se aplicaron 90 dosis contra la fiebre amarilla, asegurando la inmunización del personal antes de su desplazamiento.

La Secretaría de Salud de Soledad reiteró que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades transmisibles y reafirmó su compromiso con la salud pública y el trabajo articulado interinstitucional para proteger a la comunidad.

“Queremos darle gracias a la Alcaldía de Soledad, a la Secretaría de Salud por su apoyo en la vacunación al personal de la Policía que va a realizar capacitación en una zona endémica” expresó Jahir Barraza, Intendente Jefe de la Escuela de Policía Antonio Nariño.

Casos de contagio en el Tolima

Es de resaltar que el departamento del Tolima está en vigilancia sanitaria debido al incremento de casos de fiebre amarilla, una enfermedad que en los últimos meses ha dejado decenas de personas fallecidas y ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Icononzo, donde se confirmó la muerte de un trabajador que se habría contagiado en una zona vecina y que no contaba con esquema de vacunación. Este hecho volvió a poner sobre la mesa la importancia de la inmunización en las regiones con mayor riesgo.

Según datos oficiales, en varios municipios del oriente tolimense se han aplicado miles de dosis contra la fiebre amarilla. Sin embargo, un número significativo de ciudadanos continúa rechazando la vacuna, incluso firmando documentos en los que expresan su negativa a recibirla.