La empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM) se pronunció sobre el comportamiento reciente de los precios de la energía en bolsa y el impacto de la fórmula propuesta por el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), señalando que actualmente esta no tiene efecto debido a los bajos niveles registrados en el mercado.

Según informó la compañía, durante el presente año el precio de la energía en bolsa ha estado cerca de mínimos históricos, ubicándose alrededor de los 100 $/kWh. En ese contexto, explicó que el mecanismo planteado por el Gobierno se activa únicamente cuando el precio supera los 327 $/kWh, umbral que no se ha alcanzado.

En esa misma línea, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, destacó que en lo corrido de 2026 los precios han tocado mínimos históricos. Citando datos de XM S.A. E.S.P., explicó que el precio promedio en bolsa durante los primeros 15 días de febrero de 2026 fue de 120,2 $/kWh, es decir, cuatro veces inferior al registrado en el mismo periodo de 2025, cuando el promedio alcanzó los 587 $/kWh.

La directiva señaló que este comportamiento responde principalmente a mejores condiciones hidrológicas y a una mayor disponibilidad de generación, lo que ha reducido la presión sobre los precios en el mercado mayorista.

EPM detalló que la fórmula propuesta establece como precio de referencia 327 $/kWh para el cumplimiento de las obligaciones de energía firme de plantas renovables y a carbón, en lugar de aplicar el precio de escasez —que entra en vigencia en situaciones como el fenómeno de El Niño— para todas las tecnologías, incluidas las que operan con gas importado o combustible líquido.

De acuerdo con la Empresa, esta disposición genera penalizaciones económicas para las plantas cuyo precio de referencia sea de 327 $/kWh, lo que podría desincentivar la inversión en nuevos proyectos de generación debido al mayor riesgo sobre los ingresos esperados.

La compañía advirtió que este escenario resulta crítico para la atención de la demanda, ya que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones de hidrología adversa, especialmente ante la eventual llegada del fenómeno de El Niño.

Asimismo, EPM aclaró que decidió no acogerse a la fórmula propuesta, al considerar que la obligaba a ir en contra del planeamiento energético del sistema. Según explicó, este planeamiento permite gestionar adecuadamente los embalses con el fin de garantizar el suministro y evitar racionamientos en periodos de sequía.

Finalmente, la empresa indicó que la CREG publicó para comentarios el proyecto de Resolución 701 118, documento que actualmente está siendo analizado. Con base en esa revisión, EPM aseguró que tomará la decisión más responsable tanto para la compañía como para la confiabilidad energética del país.

EPM reiteró que, como motor de desarrollo en los territorios donde tiene presencia, actúa siempre priorizando el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.