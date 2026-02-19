Un nuevo parque que supera los 14 mil metros cuadrados de espacio público será construido en el barrio Santa María, en la carrera 3B sur con calle 78 de la ciudad de Barranquilla. Así lo informó el alcalde Alejandro Char este jueves.

“Son cerca de 14.000 metros cuadrados que se convertirán en el corazón de este sector. Será un espacio con muchas zonas verdes, cancha múltiple, pista de patinaje, kiosco, biosaludables y una cancha de arena para que nuestros muchachos crezcan haciendo deporte”, dijo,

Agregó que: “el día que terminemos esta obra también pondremos en servicio una estación de Policía bien dotada, para cuidar a este sector. Hoy empezamos a trabajar con toda… y volveremos para entregarles parque, cancha y estación. Más bienestar y seguridad para nuestra gente”.

El mandatario también manifestó que el parque tendrá un componente incluyente para que todos los habitantes y vecinos puedan hacer uso de este espacio público.

“Quiero hacerle un homenaje a Eufemia, una mujer que ha peleado por este parque. Hoy la nombramos madrina del parque Santa María. También queremos que la casa de Eufemia sea una casa incluyente, que se ajuste a sus necesidades, que tenga rampas para movilizarse. Barranquilla tiene que ser una ciudad inclusiva, que le permita a la gente movilizarse, una ciudad amable que le permita a todos andar. Vamos a trabajar por ella y tantas familias que necesitan una ciudad inclusiva. Los parques tienen que ser para todos”, comentó.

Por su parte, José Cañate, líder y habitante del sector, resaltó que este tipo de intervenciones le han cambiado la cara al barrio.

“El alcalde ha hecho mucho por el barrio y ahora con este proyecto la gente está muy feliz. Se van a beneficiar los niños, jóvenes y adultos mayores, en realidad toda nuestra comunidad. Este espacio era un basurero y se veía gente que hacía cosas indebidas, por eso los vecinos deseaban que la Alcaldía interviniera. Hoy el alcalde está cumpliendo lo que prometió en campaña”, manifestó.

Cabe resaltar que el nuevo parque en Santa María incluye en total: zonas verdes, zona de juegos infantiles, pista de patinaje, cancha múltiple, cancha de fútbol de arena, quiosco comunitario, zona de biosaludables, plazoleta, senderos, andenes, zona de picnic, mesas de juegos, bancas, salas urbanas y mucho más.

Otras intervenciones

El alcalde Alejandro Char hizo entrega estos días del parque Monumental El Happy, el cual beneficiará a una población aproximada de 34.584 personas.

El espacio recuperado cuenta con un área de 1.043 metros cuadrados, en el que se construyó una cancha sintética, una zona biosaludable, plazoletas, senderos y zonas de estancia.

Además, se hizo la instalación de luminarias tipo led, un sistema de riego y la arborización.

Víctor Ibarra, uno de los jóvenes líderes del barrio, destacó la gestión: “Esto era un lugar solo, lleno de monte, olvidado, aquí solamente había inseguridad. Aquí los niños de nuestra comunidad no se atrevían a llegar y, gracias a nuestro alcalde Alejandro Char, recibimos con gran emoción esta obra, que sin duda alguna dignifica la calidad de vida de esta comunidad”.