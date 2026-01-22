La Alcaldía de Barranquilla invitó a la ciudadanía, especialmente a todos los padres de familia y adultos responsables de niños y adolescentes, para que acudan a la primera jornada nacional de vacunación del 2026 este sábado 24 de enero.

Esta iniciativa es una de las acciones impulsadas por el alcalde Alejandro Char en su Plan de Desarrollo Barranquilla a Otro Nivel, con el objetivo de garantizar una población con salud, bienestar y calidad de vida, especialmente para los niños, jóvenes, mujeres gestantes y adultos mayores.

El Distrito, por intermedio de la Secretaría Distrital de Salud, ha preparado una jornada con 60 puntos de aplicación de las vacunas, distribuidos en las 5 localidades.

Todos los actores del sector salud, como las EPS, sus IPS vacunadoras y la red pública hospitalaria -PASO y CAMINO- operada por MiRed, estarán disponibles durante toda esta semana y lo que resta del mes para que se puedan aplicar los 22 biológicos que previenen cerca de 30 enfermedades.

“El llamado, con nuestro alcalde Alejandro Char, como en oportunidades anteriores, es para los padres lleven a sus niños y niñas a vacunar. El compromiso de cuidarlos, vacunándolos contra las enfermedades, es la mejor forma de asegurarles su bienestar”, indicó la secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco.

El propósito, según la funcionaria, es que los niños y niñas inicien el año escolar con las vacunas al día, completen su esquema o reciban las dosis de refuerzo que los protegen de más de 30 enfermedades.

Con estas acciones, pretenden garantizar protección contra enfermedades como la poliomielitis, hepatitis B y A, difteria, tosferina, influenza, neumococo, sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla y diarreas causadas por rotavirus.

De igual forma, cuentan con las vacunas para mujeres en gestación y a sus hijos recién nacidos, con el fin de protegerlos contra la tosferina, el virus sincitial respiratorio y el tétano neonatal.

Horarios de atención

En los PASO y CAMINO se atenderá de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y en las demás IPS vacunadoras el horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La población objeto de la vacunación está conformada por niños y niñas menores de 6 años; niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años; mujeres gestantes; mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años; personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años o más, así como la población que tenga previsto viajar al exterior a zonas con riesgo de adquirir fiebre amarilla, quienes deben vacunarse al menos diez días antes del viaje.

Para obtener más información de los puntos de vacunación y los biológicos pueden llamar a la Línea de la Salud 605 3793333, o acceder a las redes sociales y la sede electrónica www.barranquilla.gov.co/salud