Con el propósito de mejorar el servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno y culminar con las obras inconclusas, la Alcaldía de Barranquilla le solicitó de manera formal a la Aeronáutica Civil la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Le puede interesar: Vacuna contra el dengue llega a niños de 9 años en cinco municipios

De acuerdo con la administración distrital, la ciudad se ha posicionado como un hub turístico que recibe eventos de alto nivel en ámbitos empresarial, académico, gastronómico, deportivo y cultural. Sin embargo, indicaron que la experiencia inicial que actualmente ofrece la terminal aérea está generando una impresión desfavorable en los visitantes.

En principio, dentro de las principales deficiencias se encuentran fallas en los sistemas de climatización; limitaciones en la sala de recibo de equipajes; una prestación “insuficiente de servicios básicos” —especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje—, y las obras inconclusas que están afectando los distintos procesos aeroportuarios.

“En consecuencia, se configura un escenario que no corresponde con el estándar de servicio que la ciudad requiere ni con la imagen que Barranquilla busca proyectar ante el país y la comunidad internacional”, señalaron en la carta dirigida al Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

En ese orden de ideas, la Alcaldía presentó su solicitud de asumir la entrega, operación, mantenimiento y culminación de obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

La entidad territorial manifestó tener interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras de la terminal aérea.

Indicó, además, que la Aerocivil conservará su función de ejercer su control, regulación, supervisión sobre quienes presten los servicios aeroportuarios, así como sus potestades sancionatorias y de intervención cuando se presenten infracciones o riesgos que comprometan el servicio.

De esta forma, el Distrito pidió que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para “evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del aeropuerto”.

Por último, la administración distrital recalcó que están dispuestos en participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna.

Respaldo gremial

Héctor Carbonell, director Ejecutivo de la Cámara Colombiano de la Infraestructura (CCI) seccional Norte, ratificó que es posible que la autoridad aérea le ceda el control a la Alcaldía, ya que la ley lo permite.

En ese sentido, aseguró que “el llamado que hace la Alcaldía de Barranquilla es completamente válido y razonable”.

Además: Tras el Carnaval, grama del Romelio Martínez está lista para los partidos de Junior

Detalló que, en caso de que este escenario se diera, la construcción, operación y mantenimiento tienen que darse a través de un proceso de APP o de alianza público-privada, que permita adelantar un proceso con un privado que tenga la capacidad financiera y técnica para adelantar las obras en el aeropuerto y, al mismo tiempo, en operar y mantener la terminal aérea.

En esta misma línea, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, también respaldó la iniciativa del Distrito.

“Esto es jurídicamente viable y sí creemos que es posible. Todo pasa por la voluntad política. Ahí es donde habría que revisar; por eso es importante analizar todas las opciones que estén sobre la mesa”, dijo.

Recordó que actualmente hay un contrato de mantenimiento y mejoramiento en la terminal, el cual se encuentra atrasado. Sin embargo, tras una visita la semana pasada, la Aerocivil les informó que está en trámite una cesión por el 50 % del valor del contrato.

“Esa cesión está en trámite y ya la nueva firma de ingeniería está operando y tiene bajo su administración ese contrato. Lo que vimos en campo ese día es que ya contaban con personal trabajando, con un cronograma establecido, con fechas definidas y con un director de obra a cargo de la ejecución”, informó el líder gremial a EL HERALDO.

Este contrato va hasta el 31 de julio de este año, y, antes de esa fecha, las obras deberían estar completadas. Los trabajos constan de cuatro partes: en la primera fase está la sala de maletas nacional, la cual se entregaría el 29 de mayo.

La segunda y tercera parte son las salas 2 y 3 de la zona internacional y la nueva entrada a la zona de inmigración, las cuales estarían entrando en operación el 20 de junio. Y, finalmente, el 8 de julio entraría en operación el corredor estéril de la zona internacional.

No es la primera vez que lo solicitan

En una entrevista con la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo, el alcalde Alejandro Char ya había manifestado la intención del Distrito de asumir la administración del aeropuerto.

“Hoy el aeropuerto depende del Gobierno nacional, al que en su momento le dijimos que el Distrito estaba dispuesto a administrarlo. De igual forma, enviamos una carta para hacernos cargo de Air-e. Espero que más temprano que tarde tengamos buenas noticias”, indicó.

La declaración se produjo luego de que se le preguntara por la Fórmula 1, cuyos organizadores le habrían comentado que ya es hora de que la ciudad cuente con un aeropuerto más cercano a Barranquilla.