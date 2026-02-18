La Gobernación del Atlántico inició la vacunación contra el dengue en niños y niñas de 9 años en cinco municipios priorizados del departamento, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social. El municipio de Malambo fue el territorio pionero en la jornada, que comenzó oficialmente este 18 de febrero.

La estrategia contempla la introducción al Plan Ampliado de Inmunización de la vacuna QDenga®, autorizada en Colombia por el INVIMA, como parte de un proceso gradual dirigido inicialmente a la población de 9 años, grupo priorizado según criterios nacionales basados en la carga epidemiológica y el comportamiento histórico del dengue entre 2019 y 2023.

Según el reporte técnico de priorización del Ministerio de Salud, Malambo se encuentra en nivel 2A, catalogado como de muy alta prioridad, debido tanto a la carga de la enfermedad como a los antecedentes de letalidad registrados en niños entre 5 y 9 años en ese periodo. Además, el municipio mantiene coberturas de vacunación superiores al 80 % en biológicos trazadores como la DPT, lo que, de acuerdo con las autoridades, garantiza condiciones operativas para la introducción escalonada del nuevo biológico.

Teresita Mastrodoménico Medina, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del departamento, explicó que la selección de Malambo respondió a un análisis técnico basado en datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, que evidenciaron casos de dengue grave y complicaciones que requirieron manejo en unidades de cuidados intensivos pediátricas.

Aunque Malambo lidera el piloto, la Gobernación anunció que la estrategia se ampliará progresivamente a los municipios de Soledad, Baranoa, Sabanalarga y Puerto Colombia, territorios con alta transmisión viral.

Asimismo, desde la ESE Hospital Local de Malambo se coordinó la logística para garantizar la disponibilidad y aplicación de las dosis. Ninfa Navas, líder de los programas de promoción de la salud y coordinadora PAI en la institución, indicó que el municipio fue priorizado por su comportamiento epidemiológico y de letalidad, e invitó a los padres de familia a acudir a los puntos de vacunación.

De acuerdo con el boletín epidemiológico departamental, con corte a la semana epidemiológica 3 de 2026, en el Atlántico se han notificado 556 casos de dengue, de los cuales 221 han sido confirmados, lo que representa una disminución del 67,3 % frente al mismo periodo de 2025. La tasa de incidencia departamental es de 14 casos por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa nacional de 20,9.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es una herramienta complementaria dentro del Plan de Contingencia para la Atención y Control del Dengue, que incluye vigilancia epidemiológica, inspección de viviendas, eliminación de criaderos y capacitación comunitaria.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener medidas preventivas como eliminar recipientes que acumulen agua, lavar y tapar tanques y permitir el ingreso de los equipos de salud en jornadas de control vectorial.

