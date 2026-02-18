El Gobierno Nacional informó sobre la suspensión temporal de actividades en el Parque Nacional Natural Tayrona como una medida preventiva orientada a salvaguardar la vida y la integridad de turistas, comunidades vecinas y funcionarios, así como a garantizar condiciones adecuadas de seguridad. La determinación quedó oficializada a través de la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026.
La decisión fue tomada de manera conjunta por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Defensa Nacional, tras los hechos recientes ocurridos en distintos puntos de acceso y sectores del área protegida.
El 11 de febrero, en la zona de Cañaveral, se desarrolló una intervención institucional con el fin de hacer cumplir disposiciones preventivas frente a ocupaciones y edificaciones no autorizadas dentro del parque. Esta acción también estuvo relacionada con procesos judiciales por el uso indebido de áreas de especial relevancia ecológica.
Posteriormente, comenzaron a difundirse en redes sociales mensajes con amenazas dirigidas al personal del parque. Además, se reportaron situaciones de intimidación en los accesos, donde se obstaculizó el ingreso de funcionarios y se les solicitó no portar sus uniformes, entre otros hechos.
El 16 de febrero se registraron bloqueos desde tempranas horas en la entrada de El Zaino y más tarde en otros puntos como Neguanje. En estos lugares se denunciaron cobros irregulares y el ingreso de visitantes sin cumplir los protocolos establecidos por la entidad, lo que llevó al retiro del personal y generó un escenario que no permite garantizar las condiciones mínimas de seguridad dentro del área.
Ante este panorama, y teniendo en cuenta las alertas emitidas por autoridades competentes en el territorio, se consideró necesario priori