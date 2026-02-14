Barranquilla ya vibra al ritmo del Carnaval 2026. Con la Coronación de los reyes Michelle Char y Adolfo Maury se activó oficialmente el dispositivo integral de seguridad, movilidad, prevención y atención que acompañará los días más importantes de la fiesta, considerada la más grande del país.

Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, la administración distrital articuló esfuerzos con la Policía Metropolitana de Barranquilla, Fuerzas Militares y organismos de socorro para garantizar que cada desfile, evento y actividad se desarrolle con orden y tranquilidad.

Despliegue reforzado

La proyección en materia de seguridad contempla el despliegue de 2.630 policías, de los cuales 1.750 unidades llegaron como apoyo adicional y 880 pertenecen a especialidades como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden y otras áreas estratégicas.

El operativo cuenta además con 924 uniformados de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, unidades del Grupo de Guardacostas, apoyo aéreo, Cruz Roja Colombiana, Cuerpo de Bomberos, Migración Colombia e Interpol.

Lea más: Sábado de Carnaval: estos son los cambios en la movilidad por los eventos masivos

Se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en todos los eventos autorizados, con un PMU permanente en el cumbiódromo de la vía 40 durante los días de desfiles, permitiendo seguimiento en tiempo real y reacción inmediata ante cualquier eventualidad.

El esquema de vigilancia en barrios, sectores turísticos, comerciales y residenciales funcionará con normalidad, mientras que las Caravanas por la Vida reforzarán controles y verificación en sectores priorizados.

Más de 300 funcionarios distritales —entre las secretarías de Gobierno, de Control Urbano y Espacio Público, de Salud, de Tránsito, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Oficina para la Seguridad— estarán en terreno acompañando cada actividad.

Pico y placa

Uno de los ejes centrales del plan es la regulación vehicular para evitar congestión en los días de mayor afluencia.

Hasta el lunes 16 de febrero rige el pico y placa para vehículos particulares en toda la ciudad. La medida se aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa y en horarios escalonados: el sábado cobija a los vehículos finalizados en 4, 5, 6 y 7, mientras que el domingo es el turno para las matrículas terminadas en 8, 9 y 0, extendiéndose cada jornada hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Con esta medida se estima que 266.990 vehículos salgan de circulación durante el fin de semana central del Carnaval.

El viernes dejarán de movilizarse cerca de 80.087 automotores (30 %), el sábado 106.796 (40 %) y el domingo 80.097 (30 %), reduciendo significativamente la presión sobre los principales corredores viales.

Leer más: Barranquilla estrena ‘Baq Tour’, su nuevo bus turístico

La restricción aplica únicamente para vehículos particulares; las motocicletas no están incluidas. Los conductores en tránsito podrán circular por un máximo de cuatro horas presentando el tiquete de peaje con fecha y hora de ingreso. Además, la avenida Circunvalar podrá utilizarse en toda su extensión sin que aplique la restricción.

Control víal y cierres

Para acompañar a los ciudadanos en las vías, el Distrito dispuso 315 orientadores de movilidad, 70 agentes y 160 policías de tránsito en puntos estratégicos.

Durante los días de desfiles se prohíbe la circulación y el estacionamiento en la zona de influencia de la vía 40, especialmente entre la calle 98 y la calle 45 (Murillo), donde se realizarán la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas.

Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos, utilizar transporte público, compartir vehículo y consultar permanentemente las redes oficiales de la Alcaldía para información actualizada.

Prevención y salud pública

La Secretaría de Salud desplegó una ofensiva pedagógica con la entrega de más de 120.000 preservativos como herramienta clave de autocuidado y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Y la estrategia ‘No es No’ busca prevenir violencias contra mujeres y niñas y promover entornos seguros basados en el respeto y el consentimiento. Durante la fiesta estarán habilitadas líneas de atención especializadas para orientación y emergencias.

Oferta turística

En paralelo, Barranquilla fortalece su oferta para visitantes.

El Gran Malecón abrirá en su horario habitual, de 5:00 a. m. a 12:00 a. m. Las personas interesadas en vivir el Carnaval desde el Gran Malecón tendrán ingreso peatonal antes y después de cada desfile. Para esto estarán habilitados los siguientes accesos: paseo peatonal Puerta de Oro, calle 72, calle 78 y la avenida del Río desde La Loma. Este último también permitirá acceso vehicular

De igual manera, el Riobús Karakalí y la Luna del Río operarán en su horario habitual durante los días de Carnaval. El miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) no tendrán operación.

El Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, reserva natural de la ciudad, recibirá visitantes en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m., siendo esta la última hora de ingreso. Los senderos Manglar y Estuario estarán habilitados. El miércoles 18 de febrero el ecoparque permanecerá cerrado para permitir el descanso del ecosistema.

De igual forma, estará la ‘Ruta Carnavalera’ de Transmetro, que operará el sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de febrero, de 9:00 a. m. a 6:30 p. m., acogiéndose al horario de los desfiles correspondientes para cada día.

Más de 36 eventos cuentan con autorización oficial, mientras que 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones, participarán en el plan de sostenibilidad para hacer seguimiento a la huella de carbono y huella plástica dentro de la estrategia distrital de Carnaval Sostenible.

Barranquilla se prepara así para uno de los carnavales más visitados de su historia, con una apuesta integral que combina tradición, organización, prevención y sostenibilidad.

La invitación de las autoridades es clara: disfrutar la fiesta con responsabilidad, acatar las medidas y vivir un Carnaval seguro, y a otro nivel.

Distrito pide paciencia ante mayor congestión en las vías

Debido a la alta movilidad que registrará la ciudad, las autoridades en el Distrito han advertido que se presentará mayor congestión que en el resto del año. Por ello, invitaron a los ciudadanos a planear los desplazamientos, utilizar vías alternas, programar las salidas con anticipación, compartir vehículo cuando sea posible y acatar las normas y la medida de pico y placa.

Leer más: Conozca los cierres viales para este viernes de Carnaval en Barranquilla

Desde la administración distrital se hizo énfasis en el llamado a disfrutar el Carnaval con responsabilidad y contribuir a una movilidad más segura y organizada durante la fiesta más importante de la capital del Atlántico.

Antes de salir en vehículo particular, las autoridades recomiendan consultar el calendario establecido y seguir la información en tiempo real a través de los canales oficiales de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Desde la administración distrital reiteran el llamado a vivir la fiesta de manera organizada y segura. Y el mensaje es claro: si va a consumir licor, entregue las llaves.

Leer más: Dos nuevas canchas solares reducirán costos en tarifa de energía a 200 familias de Barranquilla