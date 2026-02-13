Los barrios Las Malvinas y Adelita de Char se convirtieron este viernes en los primeros pilotos exitosos de canchas solares en la ciudad de Barranquilla.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Promoción y Planificación de Soluciones Energéticas (IPSE), consistió en la instalación de 519 paneles solares fotovoltaicos con una capacidad total de 313,6 kilovatios pico (kWp), para generación cercana al consumo que reducirá progresivamente las tarifas de energía en cerca de 200 hogares de estratos 1 y 2.

Al respecto, el ministro Edwin Palma Egea, quien lideró la apertura de la iniciativa desde la capital del Atlántico, mencionó que: “en conjunto, ambas infraestructuras aportarán cerca de 470.000 kWh de energía limpia al año, integrándose al sistema local de los barrios”.

En ese sentido, el funcionario enfatizó en que: “el Gobierno está viendo a la gente como comunidades que pueden generar energía a través del sol y salir de la pobreza monetaria con un ahorro en sus facturas de energía. Por este motivo, estamos caracterizando con la ayuda de Air-e a los usuarios para conocer aquellos que tienen facturas impagables”.

Palma también comentó que “este tipo de proyectos alivian fiscalmente el presupuesto general de la Nación porque reducimos el presupuesto asignado a subsidios de energía, ya que la autogeneración paneles les brinda el alivio en la factura que necesitan las personas”.

Puso de presente que: “con el programa Colombia Solar van a destinarse $4 billones a través de Gecelca para proyectos energéticos; tan solo en comunidades energéticas se van a distribuir un $1 billón, y otros recursos para superar la pobreza energética, de la cual hemos logrado sacar a 760 mil personas en el último año”.

Sumado a esto, el gobernador Eduardo Verano confirmó que “el proyecto de canchas solares en el barrio Las Malvinas cuenta con una inversión de $2.934 millones, con una infraestructura de 330 paneles con capacidad de 199,6 kWp y una producción estimada de 299.000 kWh anuales”.

Mientras que para el proyecto en el barrio Adelita de Char, ubicado en La Playa, la inversión fue de “$1.960 millones, con una capacidad instalada de 114 kWp para más de 150 paneles y una generación de 171.000 kilovatios – hora (kWh) anuales”.

Cabe resaltar que ambos proyectos contemplan una reducción combinada de 90 toneladas de CO₂ por año.