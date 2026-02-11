Una firma extranjera se encargará de ejecutar las obras que se encuentran retrasadas en varias zonas del aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad y que presta sus operaciones para la ciudad de Barranquilla.

La llegada de la nueva firma fue confirmada por la Veeduría Ciudadana que hace seguimiento a las obras en la terminal aérea tras una reunión con las directivas de la Aerocivil.

“A través de un mecanismo de cesión parcial del 50% del contrato, la nueva firma de ingeniería deberá cumplir con el mantenimiento, mejoramiento y las obras complementarias”, se expuso desde la Veeduría.

De esta manera, una de las solicitudes hechas al contratista fue la terminación de la nueva sala de entrega de equipajes de vuelos nacionales, que incluye escalera eléctrica, ascensor y bandas transportadoras de maletas, y la cual debe entrar en operación a partir del 29 de mayo.

De igual manera, la ejecución de obras en el muelle internacional tienen que avanzar para su puesta en funcionamiento desde el 20 de junio del presente año.

El cronograma de trabajo también establece que el nuevo ingreso de migración, con ascensor y escalera eléctrica, estará en operación para esta misma fecha.

Por su parte, el corredor estéril, área de acceso restringido situada después del puesto de seguridad y hasta la aeronave, que separa el flujo de pasajeros y garantiza que nadie acceda sin control previo, programada para su entrega el 8 de julio.

Esta casa periodística pudo conocer que la nueva firma de ingeniería encargada de las obras complementarias en el Cortissoz será la constructora Urbaingeniería.

Esta compañía, que cuenta con 30 años de presencia México, ha ejecutado 51 proyectos aeroportuarios y más de 355 mil kilómetros de pavimento ascultados en toda su red.

De igual manera, el director de obra designado para el proyecto es Cristian Gutiérrez, el cual ya se reunió con los gremios y autoridades de la terminal.

Vigilancia de Procuraduría

Para salvaguardar los recursos públicos y vigilar el cumplimiento de las obras, la Procuraduría notificó que dará apertura a un proceso de función preventiva a partir de esta semana.

Esta decisión pretende fortalecer el acompañamiento que viene haciendo la Contraloría General de la República a las obras.

Cabe recordar que la Aeronáutica Civil se encuentra evaluando sanciones contra el contratista actual de las obras, las cuales presentarían un avance del 16%.

Plan tortuga en aeropuertos

Diversos puestos de control aeroportuarios en el país, como el de Cartagena, reportan congestión por un plan tortuga que adelanta el sindicato de Migración Colombia.

Sin embargo, la Aerocivil, que administra el Ernesto Cortissoz, confirmó que hubo una reunión de seguimiento con los jefes de área para confirmar que la terminal se encuentra operando con normalidad y sin afectación alguna por esta situación.