El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( Icbf ), Regional Atlántico, respondió a recientes afirmaciones sobre presuntas fallas en las condiciones locativas y de salubridad en el Centro Zonal Suroccidente, y aseguró que la entidad mantiene en ejecución un plan documentado para el control de plaga.

Según el pronunciamiento oficial, durante la vigencia 2025 fue suscrito el contrato Nro.08005622025, que contempla servicios de jardinería, mantenimiento de zonas verdes y fumigación. En el marco de ese contrato se realizaron jornadas de fumigación en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como una intervención adicional en enero de 2026, esta última como medida preventiva.

Frente a versiones que atribuyen una presunta afectación ocular a condiciones ambientales del Centro Zonal Suroccidente, el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto indicó que no existe reporte, investigación ni calificación de accidente o enfermedad laboral asociada a riesgo biológico o presencia de roedores.

De igual manera,la Administración de Riesgos Laborales (ARL) no registra procesos activos ni cerrados relacionados con patologías infecciosas u oculares vinculadas a condiciones locativas por plagas. La entidad precisó que, de acuerdo con la normatividad vigente, la ausencia de un reporte formal impide iniciar investigaciones técnicas o activar procedimientos ante la ARL.

El Icbf Regional Atlántico reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de sus colaboradores, así como con la prestación segura y digna de los servicios dirigidos a niños, niñas, adolescentes y familias del departamento.

