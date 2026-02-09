Tras la expedición de un decreto que modificaría estructuralmente el sistema de salud en Colombia, la Mesa Nacional de Usuarios en Salud advirtió que estos cambios establecen el riesgo de agravar la crisis humanitaria que vienen padeciendo varios usuarios, pacientes y talento humano.

Los miembros alertaron un traslado masivo de EPS para los 6.606.371 de usuarios en Colombia, en donde 3.198.875 serían afiliados a Nueva Eps; 289.262 a Savia Salud, y 533.429 usuarios a S.O.S, entre otras.

Las entidades indicaron que, con este cambio, se vulnera el derecho de libre escogencia de EPS.

“Los usuarios afectados en virtud del decreto serán trasladados a EPS intervenidas sin capacidad de prestación de servicios, lo que vulnera los derechos de los usuarios, sin permitirles ejercer su derecho de libre elección de EPS”, señalaron en el comunicado.

Manifestaron que las EPS intervenidas serían las que recibirían más usuarios. A propósito, recalcaron que “tal como lo ha establecido la Contraloría General de la República en informes y ha reconocido el Gobierno Nacional en declaraciones públicas, las EPS intervenidas no han logrado mejoras para prestar los servicios en condiciones de oportunidad y dignidad".

“Estas modificaciones estructurales, ponen en grave riesgo de interrupción de tratamientos a pacientes con patologías críticas: enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas, enfermedades raras o de especial cuidado, entre otras”, agregaron.

Por otra parte, también alertaron que la carga de enfermedad que asumirían las aseguradoras sin capacidades administrativas y financieras sólidas, sería un factor de riesgo para el sistema de salud.

Lo que deriva en presiones financieras adicionales para EPS, IPS y los usuarios y pacientes, quiénes seguirían sacando dinero de su bolsillo para aliviar la falta de acceso a los servicios de salud.

“Desde la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuario hacemos un llamado de alerta y buscamos que no se adopten decisiones que no solucione la grave crisis humanitaria en Salud, que venimos padeciendo. Por el contrario, insistimos en el cumplimiento a las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional y se garantice la vida de todos”, sentenciaron”, finalizaron.