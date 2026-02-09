La Alcaldía de Puerto Colombia estuvo entregando durante este fin de semana 1400 mercados, con el fin de prestar un apoyo a los muchos afectados en el municipio por el reciente paso del frente frío, quienes se desempeñan como operadores turísticos.

El alcalde del municipio de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, junto a la gestora social, Katherine De la Hoz, lideraron las entregas a los caseteros, meseros y operadores turísticos de las diferentes playas de Puerto Colombia y Salgar.

“Con estas entregas de mercados le apostamos a garantizar el sustento a estas familias que dependen de la actividad turística en los 18 kilómetros de playas de Puerto Colombia, así como también realizamos un acompañamiento permanente en la limpieza de estos balnearios garantizando que puedan iniciar nuevamente su actividad económica en las mejores condiciones y donde los turistas estén a gusto”, detalló el alcalde.

Nicanor Ardila, casetero de las playas de Salgarito, agradeció a la Administración Municipal por el acompañamiento brindado durante esta emergencia, así como la entrega de estos mercados que favorecen a su bienestar y el de sus familias.

“No ha sido una situación fácil, pero queremos agradecer al alcalde Plinio y todo su equipo de trabajo porque han estado desde el día uno de la emergencia haciendo el acompañamiento, y hoy con esta entrega de mercados nos ayudan aún más porque estos días no se ha podido trabajar en las playas”, detalló Nicanor Ardila casetero beneficiado.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario de los porteños, dentro de las acciones de mitigación que se adelantan en las zonas de mayor afectación se destaca la estabilización del terreno en el sector de La Rosita y Vistamar, en Puerto Colombia, así como jornadas de limpiezas de playas en el corregimiento de Salgar y la instalación de luminarias de alumbrado público.

Durante la jornada de entrega de mercados, se inició el recorrido desde la margen izquierda del Muelle de Puerto Colombia, continuando con Playas de Miramar, Pradomar, Salgar, Salgarito, Playa Modelo y Playas del Country en Sabanilla.