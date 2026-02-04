En el Atlántico, el Centro Democrático busca dar un golpe de autoridad el próximo 8 de marzo. Carlos Meisel y Juan Carlos Restrepo han venido trabajando durante las últimas semanas para consolidar una fórmula con opciones reales de llegar al Congreso de la República y defender los intereses del departamento y el Caribe.

En el marco de este proceso, los dos aspirantes han posicionado una agenda centrada en la seguridad, el desarrollo económico y la generación de nuevas oportunidades, sin dejar de lado la cooperación entre lo público y lo privado, así como la necesidad de un Estado más austero y eficiente.

“Nosotros defendemos una visión de país basada en la generación de riqueza y oportunidades. En los últimos cuatro años nos ha tocado enfrentar una visión totalmente opuesta y hemos tenido que hacerle una oposición férrea”, aseguró Meisel, quien busca retener su curul en el Senado.

En ese sentido, expresó que uno de los principales retos que enfrentará el país en el próximo periodo es la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos.

“El país necesita que la gente pueda salir tranquila a la calle. Cuando a una persona le van a quitar el celular no le preguntan de qué partido es o por quién votó. La seguridad no tiene color político, y hay que volver a luchar para que toda la ciudadanía, sea de gobierno o de oposición, pueda vivir sin miedo”, sentenció.

Además, vaticinó que el próximo gobierno recibirá a un país “asfixiado por los impuestos”. Y a renglón seguido, calificó como un acierto que los trabajadores puedan tener un mejor salario, pero enfatizó que este tipo de políticas deben ir acompañadas de medidas fiscales como la reducción de impuestos.

“No puede ser que por un lado se suban los salarios y por el otro se asfixie al sector que los genera. Hay que ayudar con los impuestos para que esto pueda ser recurrente en el tiempo”, enfatizó el sexto nombre en la lista cerrada al Senado.

Renovación política

Por su parte, Restrepo —quien es cabeza de lista a la Cámara de Representantes, construida en conjunto con el Nuevo Liberalismo y Mira— subrayó que esta es su primera incursión en una contienda electoral y que cuenta con una hoja de vida sin cuestionamientos, por lo que se encuentra proyectado a trasladar su experiencia en lo público y lo privado al Congreso de la República.

Asimismo, resaltó que esta suma de fuerzas permitirá dar una sorpresa en las contiendas legislativas: “Tenemos perfiles muy diversos; hay gente de la reserva, yo vengo del sector empresarial, los del Nuevo Liberalismo representan otros sectores. Esto es una suma de esfuerzos”.

Frente a sus visiones legislativas, Restrepo fue enfático al decir que el país se encuentra en mora de que se impulse un proyecto de ley que facilite la transición de la informalidad a la formalidad laboral.

“Mi idea es formalizar, pero no como se ha hecho antes, cargando de impuestos de inmediato, sino dando un periodo largo de transición para que las personas se consoliden. El 60 % de la fuerza laboral es informal y, si logramos ese tránsito, dinamizamos la economía de manera inmediata”, explicó.

Y por último, el aspirante planteó un cambio en el sistema electoral del departamento que permita llevar más recursos a los municipios de la provincia: “El 65 % de la votación para gobernador se da en Barranquilla. Eso hace que la campaña se concentre allí y que el resto del departamento quede relegado. Quiero promover que el gobernador se elija por provincias, de modo que la inversión no se quede solo en la capital y los municipios no se conviertan en territorios ornamentales, sin oportunidades reales de crecimiento”.

