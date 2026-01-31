Ante las elecciones atípicas para la Alcaldía de Ponedera—las cuales se realizarán este domingo 1 de febrero —, la Procuraduría General de la Nación desplegará una vigilancia preventiva durante la jornada.

Cabe destacar que este municipio cuenta con un censo electoral de 21.118 ciudadanos habilitados para votar, distribuidos en 5 puestos de votación con un total de 56 mesas que estarán bajo vigilancia preventiva del Ministerio Público.

Los funcionarios de la Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla y la Personería Municipal de Ponedera serán los encargados de llevar a cabo la labor de monitoreo.

Asimismo, en la etapa poselectoral se ejercerá la vigilancia e intervención sobre las comisiones escrutadoras municipal y auxiliares, para la cual fue designado el Procurador Judicial II Administrativo, Eurípides Castro Sanjuan.

Las funciones de vigilancia serán coordinadas por la Comisión Nacional de Control Electoral, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, para lo cual se implementará un plan de comunicaciones con el fin de apoyar a los servidores del Ministerio Público que se encuentren ejerciendo vigilancia en los puestos y mesas de votación.

Además, los funcionarios estarán conectados al Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, dispuesto por el Ministerio del Interior, desde donde se hará seguimiento al desarrollo de la jornada electoral en articulación con las autoridades territoriales.

“Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y la transparencia electoral, garantizando que la ciudadanía de Ponedera participe en unas elecciones tranquilas, seguras y confiables”, notificó el ente de control mediante un comunicado.