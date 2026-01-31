La Alcaldía de Barranquilla anunció que se encuentra listo el dispositivo de seguridad y logística de la Coronación del Carnaval de la 44, una fiesta que promete llenar de alegría, tradición y cultura a la ciudad en la tarde de este sábado 31 de enero.

La celebración se llevará a cabo en la Plaza de la Paz, escenario que recibirá a más de 9.500 asistentes para este evento. Asimismo, se desplegarán 300 policías, 200 funcionarios de la Alcaldía y 400 personas de logística y seguridad, acompañados por el Ministerio Público, quienes velarán por el desarrollo normal de este evento.

El ingreso del público estará habilitado desde las 4:00 p. m. Por otra parte, el acceso con boletería VIP serán por la carrera 53 con calle 44B y 50, mientras que las entradas a gradería general serán por la calle 54 con carreras 45 y 46.

Además, las Caravanas por la Vida recorrerán las 5 localidades y harán acompañamiento a otros eventos. Tropas de la Segunda Brigada del Ejército también realizarán patrullajes en zonas priorizadas.

Cierres viales

Ante la realización del evento, se ha programado el cierre temporal de vías este sábado 31 de enero, desde las 2:00 p. m. hasta el 1 de febrero a las 4:00 a. m., en el sector de la plaza de la Paz, específicamente en las carreras 45 y 46, entre las calles 45 y 54, así como en las calles 53 y 50, entre las carreras 46 y 44.

Como rutas alternas, se recomienda a los conductores que transitan por la carrera 45 en sentido este-oeste, entre las calles 44 y 45, tomar la calle 45 hasta la carrera 50B y girar a la izquierda hasta la calle 44 para continuar por la carrera 50.

Por otra parte, a quienes circulan por la carrera 46 en sentido este-oeste, tomar la calle 44 hasta la carrera 50, seguir hasta la calle 53 y girar a la izquierda para tomar la carrera 53 hasta la calle 54 y retomar la carrera 46.

En cuanto a los que se movilizan por la carrera 46 en sentido oeste-este, tomar la calle 54 hasta la carrera 44, continuar por la calle 43 y luego reincorporarse a la carrera 46, y a quienes transitan por las calles 53 y 50 en sentido sur-norte, tomar la carrera 44 hasta la calle 48 en el mismo sentido.