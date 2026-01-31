En horas de la mañana de este último día de enero, se llevó a cabo un bloqueo en la vía Cordialidad, a la altura de la vereda Los Límites, debido a que la comunidad asegura no tener servicio de agua potable durante más de 15 días.

Esta vereda hace parte del corregimiento Los Pendales, del municipio de Luruaco. Siendo una arteria vial estratégica entre Cartagena y Barranquilla, la congestión vehicular fue significativa en la zona desde las primeras del día.

“La protesta no es un capricho, no es para molestar ni incomodar a nadie, sino una protesta legítima y legal. Si no hay agua en la casa, ¿con qué se atiende la familia o un invitado? ¿Cómo se baña uno o cómo prepara los alimentos? Eso es difícil. Yo creo que realmente la protesta es válida”, expresó Humberto Currea, represente de la comunidad de Luruaco.

De acuerdo con el vocero, esta situación no solo ocurre en Los Límites, sino también en otros sectores del municipio, especialmente los que colindan con Bolívar.

“El agua llega de vez en cuando: llega cada 15 días, cada 21 días. La pobre gente sufre de manera carente de agua”, indicó Currea.

Y detalló que, frente a esto, la comunidad debe escarbar la tierra y tomar agua de la tubería, lo que afecta a otros usuarios, mientras que otros optan por comprar turbinas.

En ese orden de ideas, realizaron un llamado a Aqualia y demás autoridades competentes para solución a esta problemática, la cual estaría afectando la calidad de vida de estos habitantes.