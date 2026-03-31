Desde las cuatro de la mañana de este martes, campesinos del corregimiento Isabel López, perteneciente al municipio de Sabanalarga, mantienen bloqueada la vía Cordialidad entre Barranquilla y Cartagena.

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Los habitantes cerraron la carretera con camiones; sin embargo, cada treinta minutos la habilitan ya que, en palabras de la líder campesina Libis Navarro, el propósito no es afectar la movilidad, sino hacer llegar su indignación hasta la Casa de Nariño.

El motivo del bloqueo en esta importante arteria vial se debe a que los campesinos del corregimiento manifestaron estar afectados por la entrega de tierras que se está haciendo en el Atlántico.

Libis Navarro indicó que al territorio Isabel López, el cual es netamente campesino, no se le está teniendo en cuenta en la repartición.

“No nos están teniendo en cuenta a nosotros en las entregas, y nosotros tenemos derecho al territorio y a la territorialidad. Nos están vulnerando nuestros derechos”, señaló la representante.

Puso de presente que ellos cumplieron con la tarea de postular los terrenos, pero, al sol de hoy, informaron no recibir los predios.

“Lo que más nos indigna a nosotros es que las tierras que están entregando nosotros las postulamos. Nos dimos a la tarea de convencer al dueño de la tierra, y el dueño de la tierra, confiando en nuestra buena fe, nos entregó sus documentos para que postuláramos la tierra”, relató a esta casa editorial.

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Navarro indicó que ya han hecho varias jornadas de entrega en las cuales no figura el nombre de los campesinos de Isabel López: “A nosotros nos están vulnerando nuestros derechos desde la Unidad de Gestión Territorial (UGT) desde Barranquilla”, puntualizó.

Finalmente, resaltó que este corregimiento de Sabanalarga es totalmente campesino.

“¿Cómo es posible que un corregimiento que tiene su himno y que le rinde tributo a la madre tierra y al campesinado nos estén dejando por fuera de las entregas de tierra? (...) Estamos indignados; nosotros no estamos haciendo el paro por quererlo hacer; nosotros queremos que nos vean, que seamos visibles, y sentimos que la UGT de Barranquilla nos está invisibilizando a nosotros", sentenció.