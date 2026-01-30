El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, inspeccionó la mañana de este viernes 30 de enero el avance de las obras de la Gran Vía, el proyecto que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, desde la Avenida Circunvalar hasta la Circunvalar de la Prosperidad, el cual lleva un considerable retraso según lo planificado y anunció apertura de indagación preliminar.

La obra fue contratada e iniciada bajo la administración de la gobernadora Elsa Noguera, sin embargo, a la fecha, ya bajo la gobernación de Eduardo Verano, no se ha puesto en funcionamiento y se alerta que una parte importante, como las obras complementarias de andenes, están desfinanciadas.

Zuluaga Pardo manifestó que la Contraloría hizo “un reconocimiento aquí en sitio de la intervención y el avance de las obras, sobre todo en este Deprimido de la Gran Vía, que es una obra emblemática que ha sido catalogada como un proyecto crítico”, apuntó.

“La indagación preliminar se abrió contra quienes han participado en la etapa contractual, recontractual y en la etapa de ejecución, es decir a la anterior administración, esta administración es solamente una indagación preliminar que busca evaluar unos hechos que han sido denunciados pero que tengamos claridad que si la obra está terminada en el mes de junio efectivamente se archiva la indagación preliminar porque el objetivo de esta es impulsar la ejecución de la obra y hacer vigilancia sobre el cronograma que se ha entregado”, añadió.

Contraloría Carlos Mario Zuluaga, viecontralor general de la República.

Según la explicación del vicecontralor, este proyecto está priorizado dentro de una de las campañas de la entidad, por lo que alarma que todavía no se haya avanzado a su finalización, al agotar la instancia de vigilancia especial al proyecto.

“Hace un año aproximadamente se inició en la Estrategia Compromiso Colombia unas mesas de trabajo para impulsar el proyecto. Luego se hizo una vigilancia especial y hoy hemos aperturado una indagación preliminar para determinar si efectivamente todos los hechos que han sido denunciados por la veduría ciudadanía tienen una incidencia o una responsabilidad fiscal por quienes han ministrado”.

Dentro de las cosas que se vigilarán está “la concordancia que debe existir entre la ejecución de la obra en su avance físico con la ejecución financiera. Hemos percibido, por ejemplo, que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos y a pesar de que hoy está el día queremos que exista una simbiosis, exista un mecanismo adecuado que permita que vaya concordante el avance físico con el avance financiero”.

Añadió que “se revisen las obras adicionales o de urbanismo que no están contempladas en el proyecto para que no quede el proyecto a medias como son las obras de urbanismo, sobre todo en esta área donde nos encontramos, que están valoradas aproximadamente por 15.000 millones de pesos y que debería la Gobernación sentarse con el contratista”.

Finalmente, la evaluación apunta que “este proyecto va hoy en un 85% de ejecución, faltan todavía las obras complementarias, faltan las obras que están aquí viendo ustedes, que es el estado más crítico porque aquí se produce un embotellamiento, hemos tenido además afectaciones al comercio, a la actividad comercial ha tenido desafortunadamente quiebras y efectivamente la propia incomodidad de la comunidad por ver una obra paralizada”.