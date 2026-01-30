Findeter, entidad financiera que hace parte del Grupo Bicentenario, anunció el balance del 2025, en donde notificó que dicho año cerró con desembolsos por $ 4,2 billones de pesos con los que financió 551 proyectos que impactaron 443 municipios de 27 departamentos y a Bogotá.

Le puede interesar: Alcalde Char entrega 840 metros de vías pavimentadas en el barrio La Concepción

Los recursos desembolsados se concentraron principalmente en el sector minero-energético, que recibió $1.719.270, equivalente al 40,9 % del total.

Le siguieron desarrollo urbano y vivienda con $1.067.225 (25,4 %), y saneamiento fiscal con $616.561 (14,7 %). El sector transporte obtuvo $398.868 (9,5 %), mientras que salud recibió $190.654 (4,5 %) y agua potable y saneamiento básico $100.427 (2,4 %).

En menor proporción se destinaron recursos a educación ($73.576; 1,7 %), TIC ($25.000; 0,6 %), deporte y recreación ($5.500; 0,1 %), turismo ($4.603; 0,1 %) y medio ambiente ($3.628; 0,1 %). En total, los desembolsos sumaron $4.205.314.

“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio, las inversiones evidencian el objetivo de contribuir de manera eficiente en el desarrollo y el cierre de brechas de los municipios con mayores necesidades del país”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.

Cabe resaltar que el 87 % de los municipios impactados son de categoría 3, 4, 5 y 6, es decir los de menor capacidad fiscal y mayor necesidades.

Uno de los componentes más destacados fue la línea de Vivienda Popular VIS-VIP, a través de la cual se desembolsaron $ 994.882 millones, que permitieron financiar 4.320 unidades de vivienda en 184 municipios, de los cuales 127 pertenecen a las categorías con los retos sociales más significativos.

Por su parte, el componente de eficiencia energética, clave en el proceso de transición energética justa, tuvo un desempeño sobresaliente al ser destinados $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, 90 de ellos en categorías 3 a 6. Estos recursos respaldaron iniciativas para el acceso, la cobertura y la modernización energética en regiones apartadas.

Además: Sibarco celebra este fin de semana el Festival del Guandú y el bollo de Yuca

A su vez, la línea de fortalecimiento institucional, enfocada en mejorar las condiciones financieras del endeudamiento de departamentos, ciudades y municipios —con el fin de apoyar su saneamiento fiscal, el fortalecimiento de la gestión pública, la modernización administrativa y el cumplimiento de sus planes de desarrollo— permitió a Findeter desembolsar $ 613.847 millones. Estos recursos impactaron directamente a 165 entidades territoriales.

Durante 2025, la Banca de Desarrollo Territorial indicó que continúo fortaleciendo su relacionamiento con intermediarios financieros del sector solidario, como cooperativas, cajas de compensación, fondos de empleados y compañías de financiamiento, a través de las cuales se desembolsaron $ 80.817 millones, con impacto en 83 municipios, particularmente en los sectores de desarrollo urbano y minero energético.