El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó 840 metros lineales de la malla vial recuperada en La Concepción, logrando una pavimentación del 100% en el barrio. Los trabajos fueron realizados a través del programa distrital Barrios a la Obra.

“Este era un anhelo de la comunidad. Aquí hay empresas, aquí hay viviendas, aquí hay comercio, iglesia, colegios públicos y mire cómo los sueños de la gente se convierten en realidad. Entonces, aquí estamos nosotros como gobierno cumpliéndole a la gente. Aquí están los impuestos de la gente al servicio de la comunidad que lo demanda. Aquí ganamos todos, se valoriza el sector, se visibiliza el sector, porque cuando hay un barrio que no tiene vías, la Policía no pasa, el transporte público no pasa, la ambulancia no llega”, dijo el alcalde Char al dirigirse a la comunidad del sector.

Con las labores, se realizó la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentación, andenes y bordillos en la carrera 70 entre calles 77 y 77B (120 metros); calle 77A entre carreras 70 y 71(100 metros); calle 77B entre carreras 70 y 74 (400 metros); carrera 72 entre calles 77 y 77B (110 metros), y carrera 73 entre calles 77 y 77B (110 metros).

Para Alberto López, gerente de una de las empresas del sector, las obras se hicieron con gran velocidad.

“Esta era una calle que tenía más de 20 años destrozada, era un desastre y en tres semanas nos la arreglaron. Le agradezco, no solamente por la calle, sino por todo lo que ha hecho en la ciudad”, indicó López.

Es de recordar que este programa de la Alcaldía de Barranquilla viene realizando trabajos en los diferentes barrios de la ciudad con una pavimentación integral para mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento de las comunidades, logrando obtener una mejora en la calidad de vida y en las condiciones urbanísticas.