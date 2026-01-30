La Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo Distrital, presidida por el concejal Juan José Verga, realizó una sesión descentralizada en las instalaciones del Comando Central de la Policía Metropolitana de Barranquilla con el fin de analizar y fortalecer las estrategias de seguridad durante las fiestas del Carnaval.

Le puede interesar: Vertimientos de aguas residuales domésticas, entre las causas de la mortandad de peces en El Guájaro

Durante la jornada, los concejales conocieron de primera mano las acciones y planes operativos que se implementarán para prevenir y minimizar hechos delictivos en la ciudad, especialmente en el desarrollo de eventos masivos propios de las festividades carnestoléndicas.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan José Vergara, anunció que trabajarán de manera conjunta.

“Trabajaremos de manera articulada para garantizar la seguridad de los barranquilleros y visitantes durante todas las actividades del Carnaval”, expresó.

Asimismo, señaló que desde la Comisión se propuso conocer no solo las estrategias de la fuerza pública, sino también el presupuesto, el recurso humano y los componentes logísticos y operativos dispuestos por la Secretaría Distrital de Gobierno para el Carnaval de Barranquilla 2026.

Además: “Es una señal clara de respeto por los límites constitucionales”: gobernador Verano respalda suspensión de la emergencia económica

La sesión también contó con la participación del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; Ángelo Cianci, secretario distrital de Gobierno; y Yesid Turbay Pereira, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, estuvieron presentes acompañando al Concejal Juan José Vergara, los concejales integrantes de la Comisión Segunda: Juan David Abisambra, vicepresidente; Andrés Ortiz, Carlos Galán, Cinthya Pérez, José Francisco Trocha y Santiago Arias, así como los concejales que conforman la plenaria del Concejo Distrital.