El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se sumó a las voces de distintos sectores del país que celebran y respaldan la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica, un hecho sin precedentes en la historia del alto tribunal.

En su cuenta de X, el mandatario departamental, quien desde un principio había manifestado su desacuerdo con esta medida del Gobierno nacional, destacó que esta suspensión “es una señal clara de respeto por los límites constitucionales”.

“Como exconstituyente del 91, gobernador del Atlántico y defensor de la autonomía regional, celebro la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica. Es una señal clara de respeto por los límites constitucionales y el orden institucional”, manifestó.

Añadió que “el equilibrio de poderes y el respeto por el territorio no son trámites; son garantías reales para los ciudadanos y para la democracia” y destacó el actuar de la Corte: “Las instituciones sólidas generan confianza y estabilidad. Defender la autonomía territorial y el Estado de derecho es asegurar que las soluciones que necesita el país nazcan con legitimidad y perduren en el tiempo”.

Desde un principio, Verano no ocultó su preocupación e inquietud sobre los impactos que tendría el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA sobre licores, vinos y aperitivos del 5 % al 19 %.

En su momento, el mandatario puso de presente que esta medida tributaria debilitaría las finanzas del departamento, puesto que las bebidas alcohólicas tendrían un precio final más alto que incidiría de forma negativa en su consumo.

“Esto impacta negativamente el recaudo y con ello, disminuyendo la inversión en salud, educación y deportes, y por ende, los mandatarios departamentales tendríamos dificultades para la materialización de las estrategias, programas y proyectos de los planes de desarrollo que impactan en la vida de la gente de las regiones”, dijo en esa ocasión a EL HERALDO.