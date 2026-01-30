Sibarco abre sus puertas este fin de semana para recibir a propios y visitantes en la versión 35 Festival del Guandú y el Bollo de Yuca, una de las celebraciones gastronómicas más tradicionales del Atlántico, que se desarrolla desde este viernes hasta el domingo en el municipio de Baranoa.

Durante el festival, calles , patios y terrazas del corregimiento se convierten en espacios de encuentro comunitario y degustación, donde los asistentes pueden disfrutar de deliciosos alimentos que reparten en varios negocios en totumas y con cucharas de palo, ofreciendo una amplia variedad de ingredientes que incluyen bocachico frito, costilla y carne salada, entre otras preparaciones típicas de la región.

Leer más: Alcalde Char entrega 840 metros de vías pavimentadas en el barrio La Concepción

La oferta gastronómica se complementa con productos derivados del guandú, enyucados, dulces de guandú tortas y empanadas uno de los eventos más esperados es el concurso del bollo preñado, elaborado con masa de yuca rellenos de diferentes proteínas y verduras, que este año vuelve a destacar por la creatividad e innovación.

El Alcalde Edison Palma, invitó a la ciudadanía a respaldar esta iniciativa, que impulsa la economía local y preserva las tradiciones culinarias del corregimiento. En esta edición participan 112 hacedores del guandú, quienes presentan nuevas propuestas como arroz de guandú que ha tenido una positiva acogida entre los asistentes.

Como novedad, el festival ofrece la Ruta turística “campesino por un día”, una experiencia desarrollada en alianza con Tesoros del Atlántico, que permite a los visitantes conocer el trabajo acerca de las actividades de matrona y artesanos locales. Asimismo, el evento funciona como vitrina comercial para emprendimientos de municipios vecinos, con muestras de artesanía, bebidas refrescantes y demás bisuterías.

La programación cultural incluye muestras artísticas y presentaciones de grupos musicales. y culminará el domingo con el acto de la coronación de la reina del carnaval del corregimiento Isinela Castro Cabarcas, acompañado de presentaciones folclóricas y agrupaciones musicales.

El Festival del Guandú y el Bollo de Yuca es organizado por la Asociación de Guandú y Bollo de Sibarco (Asoguanbosi), con el apoyo de asociaciones comunitarias y culturales del corregimiento. Consolidándose como un espacio de identidad, tradición y desarrollo para la región.

Le puede interesar: Concejo Distrital y autoridades trabajan en conjunto para garantizar seguridad en Carnavales