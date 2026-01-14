La Gerencia de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Atlántico logró durante el 2025 consolidar una agenda de impacto social y económico en distintos territorios del departamento, con acciones orientadas al fortalecimiento productivo, el acceso a derechos fundamentales y la participación de las comunidades étnicas.

Según explicó Luis Cassiani, gerente de Asuntos Étnicos, uno de los principales resultados del año fue el impulso al emprendimiento mediante un acompañamiento técnico riguroso en la formulación de proyectos, 10 de las 11 iniciativas presentadas lograron viabilizarse y acceder a recursos del Fondo Emprender.

“Este impulso permitió que los emprendedores étnicos accedieran a más de 300 millones de pesos para escalar sus ideas de negocio. Esta gestión se complementó con un ciclo de seminarios de liderazgo y ferias de emprendimiento que han fomentado el encuentro y la visibilización de los procesos productivos locales a lo largo del año”, apuntó.

En materia de derechos, la administración departamental priorizó el acceso a la identidad de poblaciones históricamente vulnerables. En el marco del Mes de la Afrocolombianidad, se ejecutó la Ruta de la Identificación, una estrategia que permitió beneficiar a 2.000 personas de comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos en diferentes municipios del Atlántico.

Gracias a una alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil, ciudadanos de los 22 municipios del departamento y del Distrito de Barranquilla pudieron obtener de manera gratuita sus tarjetas de identidad y cédulas digitales, tras un proceso previo de caracterización que identificó barreras históricas de acceso a la documentación.

El balance de 2025 también incluyó el empoderamiento de las nuevas generaciones. Con la realización de la Asamblea de Juventudes – capítulo étnico, cerca de 400 jóvenes de distintas etnias participaron activamente en el diálogo sobre el Plan Decenal de Juventudes y la Política Pública de Juventud.

Durante este espacio, los jóvenes expusieron sus principales preocupaciones y expectativas en temas como salud mental, acceso a la educación superior, empleo, movilidad y fortalecimiento de la identidad étnica, consolidando su rol como actores clave en la construcción de políticas públicas en el Atlántico.