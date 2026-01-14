La Alcaldía de Soledad avanza de manera continua en la recuperación de la malla vial del municipio, con la ejecución de seis frentes de obra que hacen parte del plan de intervenciones previsto para 2026. En total, las acciones permitirán mejorar cerca de siete kilómetros de vías, con el objetivo de optimizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Durante una visita de supervisión a las obras que se adelantan en el barrio Hipódromo, la alcaldesa Alcira Sandoval reiteró el compromiso de su administración con la infraestructura vial y destacó que los trabajos se desarrollan sin interrupciones desde el inicio del año. La mandataria hizo un llamado a la ciudadanía para acompañar los procesos y trabajar de manera articulada por el desarrollo del municipio.

Cortesia

En el barrio Hipódromo se ejecuta la recuperación de una de sus vías más transitadas, la carrera 30 entre calles 26 y 18, mediante la intervención en concreto rígido con el uso de concreto acelerado, técnica que permitirá habilitar el tramo en un plazo aproximado de tres días. La obra responde a una solicitud reiterada de la comunidad, que durante años enfrentó deterioro vehicular, congestiones y demoras en el transporte por el mal estado de la vía.

“Durante mucho tiempo sufrimos por los huecos, los trancones y hasta accidentes. Que hoy estén arreglando la vía es un gran alivio para todos los que vivimos aquí”, señaló Julieth Montaño, residente del sector.

Además de Hipódromo, los trabajos se desarrollan en los barrios El Ferrocarril, Centro y El Manantial, así como en la avenida Circunvalar y en la vía de acceso a la nueva estación de bomberos ubicada en el sector de Los Puertos, ampliando el alcance del plan vial en distintos puntos del municipio.

Las intervenciones incluyen, además, la adecuación de redes de alcantarillado y agua potable, acciones que hacen parte del programa de la Secretaría de Obras Públicas “Soledad Obra Bien”, con el que la administración municipal busca responder a problemáticas históricas de infraestructura y garantizar vías más seguras y funcionales para los soledeños.

