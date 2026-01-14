Este miércoles, cerca de 4.200 miembros de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo se manifestaron en Barranquilla y varias ciudades de todo el país para demostrar su descontento por la falta de pago de honorarios del mes de diciembre.

Según Luis González Fandiño, presidente del sindicato en la costa caribe, el incumplimiento del Gobierno podría afectar el servicio para más de 750 mil trámites.

“La administración de la justicia depende de los defensores, pero necesitamos que nos garanticen una continuidad contractual para prestar nuestro servicio, y desde el mes pasado el Gobierno no nos ha pagado los dineros correspondientes a los honorarios. Esta situación está generando complicaciones para los contratistas que se están quedando sin recursos, y puede repercutir en una sobrecarga procesal en 730 mil procesos”, declaró a EL HERALDO.

En ese sentido, el jefe del sindicato sostuvo que: “el incremento del IPC del año anterior tampoco lo hemos visto, y hay que entender que esta es una situación agobiante para nuestros juristas y atención al servicio de la justicia. El problema es que no nos sentimos ni siquiera escuchados”.

Así las cosas, González Fandiño contó que se prevén nuevas manifestaciones la semana entrante en diferentes sectores de la ciudad y en el país.

“Vamos a continuar haciendo protestas el próximo miércoles en los diferentes juzgados, centros de servicios judiciales, y en los centros de reclusión para personas privadas de la libertad, así como en las unidades de reacción inmediata”, recalcó.

Es de anotar que las manifestaciones en la capital del Atlántico podrían tener como punto central la sede regional, ubicada en la calle 68b - #50 -119