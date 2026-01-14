El Carnaval de Barranquilla dio un paso clave hacia el fortalecimiento de la sostenibilidad social de la fiesta con la presentación del programa Hacedores Seguros, una iniciativa que busca proteger a más de 20.000 hacedores que participan activamente en el Carnaval 2026.

El programa, presentado este 14 de enero, es liderado por Carnaval de Barranquilla en alianza con Zurich Seguros, MiRed IPS, la Clínica Reina Catalina y la Clínica Centro. La estrategia contempla la entrega de un seguro por accidentes con vigencia de un mes para directores y miembros de grupos folclóricos que participen en los principales eventos oficiales.

Durante el acto, se destacó que la iniciativa responde a una visión que reconoce que los hacedores no solo participan durante los cuatro días de fiesta, sino que trabajan durante todo el año en ensayos, elaboración de vestuarios, montajes y procesos culturales que sostienen la tradición.

“Los hacedores no viven el Carnaval solo en los desfiles. Ellos trabajan los 365 días del año para llegar a esos cuatro días. Esta es una decisión con sentido humano y un paso real para fortalecer esta industria cultural”, afirmó Juan José Jaramillo, director del Carnaval, al explicar el alcance del programa.

Juan José Jaramillo, director del Carnaval

El programa contempla que los hacedores registrados cuenten con cobertura por accidentes personales durante los eventos organizados por Carnaval de Barranquilla S.A.S., siempre que porten la manilla del programa, requisito indispensable para activar la póliza.

Además, la cobertura se extenderá a los asistentes de eventos específicos con boletería, como la Coronación de los Reyes y el Metroconcierto del Sábado de Carnaval, durante el tiempo de duración de cada evento.

Desde Zurich Seguros, su presidente Nicolás Marchán señaló que esta alianza responde a una visión integral de sostenibilidad: “No existen negocios sin sostenibilidad. Para nosotros, proteger a quienes hacen posible el Carnaval es una forma de generar impacto positivo en las personas y en la comunidad”.

Orlando Amador Desde Zurich Seguros, su presidente Nicolás Marchán

Las clínicas aliadas también resaltaron la importancia de esta articulación. Representantes de MiRed IPS, Clínica Centro y Reina Catalina coincidieron en que el programa permitirá garantizar una atención médica oportuna, coordinada y humanizada en caso de cualquier eventualidad, reforzando la seguridad de quienes participan y disfrutan de la fiesta.

Desde Carnaval de Barranquilla se enfatizó que Hacedores Seguros no es un gesto simbólico, sino una acción concreta que pone en el centro a las personas que sostienen la tradición.

“La tradición no se protege solo con aplausos. Se protege con cuidado, respaldo y dignidad”, señaló Jaramillo, al insistir en que la sostenibilidad también implica bienestar, salud y tranquilidad para los hacedores.

Con este programa, la organización busca consolidar un Carnaval más responsable, organizado y seguro, fortaleciendo la confianza de quienes participan en él y de quienes lo disfrutan como espectadores.

La información completa sobre el proceso de registro, las coberturas y los requisitos del programa estará disponible en los canales oficiales del Carnaval de Barranquilla, mientras se avanza en la implementación de esta estrategia de cara a la edición 2026 de la fiesta.

